martes 30 de diciembre 2025

Atención

Sanjuaninos de vacaciones en Chile: rige un alerta roja por calor extremo en las playas más concurridas

Las autoridades chilenas pidieron extremar los cuidados ante temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados y advirtieron sobre el riesgo de incendios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Advierten sobre una intensa ola de calor que afectará a Chile en los próximos días.

Los organismos de emergencia de Chile emitieron una alerta por una intensa ola de calor prevista para la zona central del país, región que en estos días recibe a numerosos sanjuaninos que eligieron ese destino para celebrar el Año Nuevo. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por temperaturas extremas en el tramo que va desde Coquimbo hasta Ñuble.

La principal inquietud de las autoridades trasandinas está vinculada a la posibilidad de incendios forestales. Actualmente se registran 11 focos activos, que están siendo combatidos por unas 300 brigadas y con el apoyo de 75 aeronaves, informaron oficialmente.

Al respecto, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, explicó que las condiciones climáticas serán especialmente desfavorables: altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos. Según detalló, esto provoca que el material vegetal seco tenga menos del 6% de humedad, lo que facilita la propagación del fuego y eleva el riesgo de incendios.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que en algunas zonas entre Coquimbo y Ñuble las temperaturas podrían trepar hasta los 37 grados. En ese contexto, recomendó evitar la exposición al sol durante las horas más críticas, entre las 11 y las 17.

Los especialistas también aconsejaron no realizar actividad física en esos horarios, mantenerse bien hidratados y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, niñas, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes consumen medicamentos que favorecen la deshidratación.

