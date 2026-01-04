domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imperdible

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

El astro argentino participó de un encuentro en el que se enfrentaron el equipo de fútbol y el de baloncesto del Napoli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Las historias de Diego Maradona y sus presencias en partidos a beneficio son conocidas en todo el mundo. Pero en las últimas horas, la aparición de unas imágenes inéditas de Pelusa en un encuentro entre el equipo de fútbol y el de básquet del Napoli se hicieron virales en las redes sociales.

Lee además
video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la red tulum que ya circulan en san juan
En las redes

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan
robo un celular en una zapateria del centro sanjuanino y quedo filmado: asi fue el momento
Video

Robó un celular en una zapatería del centro sanjuanino y quedó filmado: así fue el momento

Según publicó FIBA, la federación internacional de baloncesto, el duelo se produjo durante 1988, pero no hay registros sobre la fecha del acontecimiento. El amistoso se llevó a cabo en el Palazzetto Mario Argento, el recinto donde el combinado de básquet hacía de local, y reunió a ambos conjuntos. Por ejemplo, una de las figuras del Wuber Napoli, nombre que tenía el equipo en esa época, era Tonino Fuss, un gigante de 2.20 metros, que disputó más de 170 partidos entre 1983 y 1990.

En el video se puede ver la capacidad de Maradona para jugar uno de los deportes que más disfrutaba ver más allá del fútbol. Un disparo desde fuera, una bandeja pasada y un tiro libre son parte del contenido. Además, se puede ver la celebración de Diego tras cada logró con la clásica número 10 en la espalda.

imagen

Hay que recordar que El Diez siempre demostró su pasión por el básquet y confesó que su deseo de conocer personalmente a Michael Jordan nunca pudo concretarse, una situación que lamentó reiteradas veces. La admiración de Maradona por la leyenda de la NBA y de los Chicago Bulls no se limitó a palabras. En diversas oportunidades utilizó símbolos para manifestar ese entusiasmo. Durante una estadía en La Pampa, mientras se entrenaba antes del Mundial de Estados Unidos 1994, se lo vio llevar la camiseta número 9 que Su Majestad vistió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con el legendario “Dream Team”. En una nota posterior recordó aquel momento: “Cada tanto usaba una camiseta de Michael Jordan, del Dream Team, y entonces decía: ‘¡Sáquenme fotos con esta, sáquenme fotos con esta, así me ve Jordan’”, relató el astro argentino.

Es más, hace poco tiempo, la cuenta en español de los Bulls publicó como homenaje en el día de su cumpleaños una serie de imágenes de Diego entrenado en Sevilla con la misma casaca del seis veces campeón de la NBA durante 1992. Además, Maradona utilizó sus redes sociales para reiterar su interés en conocer a Jordan. Llegó a publicar una foto del seis veces campeón de la NBA y escribió: “TE QUIERO CONOCER, MAESTRO”.

Esta declaración pública se sumó a las expresiones de admiración que compartió en distintos medios y entrevistas. En una conversación con TyC Sports durante el segmento Líber versus, Maradona confesó: “Me gustaría conocer a Michael Jordan y Tiger Woods, aunque sean americanos, ellos no tienen la culpa. Soy fanático de Jordan”. La imposibilidad del encuentro tuvo una explicación concreta. Tras resultar excluido del Mundial de Estados Unidos 1994, Maradona perdió la visa para ingresar a ese país, situación que nunca se revirtió. Esta restricción fue el principal obstáculo para el ansiado encuentro entre los dos íconos deportivos, un hecho largamente esperado y nunca concretado para los admiradores del fútbol y el básquet.

Además de su fanatismo por el icónico número 23, Maradona tuvo encuentros con Magic Johnson cuando el histórico base de Los Ángeles Lakers en la NBA visito Argentina y también estuvo alentando a la selección argentina durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el equipo que dirigía Sergio Hernández logró la medalla de bronce. Por último, nunca ocultó su mirada sobre el valor que tuvo Manu Ginóbili para el deporte argentino.

“Fui de los Spurs antes que llegue Manu, cuando estaban las “torres gemelas”, que eran Duncan y Robinson”, reconoció Diego en la charla con TyC. “El mejor ejemplo nuestro son Nocioni, Scola y Manu. Pero Ginóbili está por sobre todos, como Messi y Ronaldo en el fútbol es un fenómeno total”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007805088656716262&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Video: con sanjuaninos presentes, una multitud festejó el Año Nuevo en La Serena

"No te voy a hablar nada, pelo...": el video de una mujer insultando a un periodista en medio de un test de alcoholemia

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Por David Cortez Vega
Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero
Historias del Crimen

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida