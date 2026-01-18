domingo 18 de enero 2026

Amistoso

River puso a los pibes y le ganó el mata mata de los penales a Peñarol por la serie Río de la Plata

El equipo de Marcelo Gallardo empató 0-0 en su último amistoso antes del inicio del Apertura y luego se impuso en los penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
beltran-y-subiabre-festejan-en-river_862x485

En el último amistoso antes del inicio del torneo Apertura, River igualó por 0-0 frente a Peñarol en Maldonado y después festejó en la definición por penales (4-2).

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo la pelota pero sin generar muchas situaciones de gol, mejoró en el segundo tiempo con el aire fresco que le dieron los cambios aunque no terminó redondeando un buen partido. Aníbal Moreno tuvo su estreno y también fueron titular los otros dos refuerzos, Matías Viña y Fausto Vera.

En la definición por penales, para River marcaron Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre, quien fue el encargado de cerrar la serie. En Peñarol, por su parte, metieron Gastón Togni y Leandro Umpierrez los primeros, pero luego erró Julio Daguer y en el otro Santiago Beltrán se lo atajó a Alegre.

