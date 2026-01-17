Luto en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino, referente del tenis argentino

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Guillermo “Salata” Salatino , histórico cronista y especialista en tenis, quien falleció este sábado a los 80 años. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del deporte y los medios, donde era una figura respetada y querida.

Según trascendió desde fuentes cercanas, Salatino sufrió un paro cardíaco previo a una cirugía de cadera que tenía programada, mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia. Su partida dejó consternados a colegas, deportistas y seguidores que lo acompañaron durante décadas.

Conocido en el circuito como “Salata”, construyó una extensa y sólida carrera en radio, televisión y medios gráficos y digitales, donde se destacó por su mirada analítica y su inagotable pasión por el tenis argentino y mundial. Fue una voz autorizada para entender el juego, los protagonistas y los momentos clave del deporte blanco.

A pesar de que desde 2022 había reducido su presencia en los torneos por cuestiones de salud, nunca se alejó del todo. Se mantuvo activo, opinando, escribiendo y conectado con la actualidad. De hecho, entre sus últimas coberturas se destacó la Copa Davis 2025 en Bologna, un evento de primer nivel que volvió a mostrar su compromiso con la profesión.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y agradecimientos por su aporte al periodismo deportivo. Mientras se aguardan definiciones sobre el velatorio y posibles homenajes, su legado ya está claro: Guillermo Salatino fue una voz de época, un referente indiscutido que marcó a generaciones y dejó una huella imborrable en el tenis y en los medios argentinos.