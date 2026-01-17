sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Luto en el periodismo deportivo: murió Guillermo Salatino, referente del tenis argentino

Tenía 80 años y una trayectoria marcada por la pasión, el análisis y una voz inconfundible. Falleció tras sufrir un paro cardíaco antes de una cirugía programada, mientras estaba de vacaciones con su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
guillermo salatino

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Guillermo “Salata” Salatino, histórico cronista y especialista en tenis, quien falleció este sábado a los 80 años. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del deporte y los medios, donde era una figura respetada y querida.

Lee además
upcn sumo su tercer triunfo consecutivo y cerro un tour 4 ideal
Vóley

UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal
colapinto estallo de alegria tras el triunfo historico de benavides en el dakar 2026
Redes

Colapinto estalló de alegría tras el triunfo histórico de Benavides en el Dakar 2026

Según trascendió desde fuentes cercanas, Salatino sufrió un paro cardíaco previo a una cirugía de cadera que tenía programada, mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia. Su partida dejó consternados a colegas, deportistas y seguidores que lo acompañaron durante décadas.

Conocido en el circuito como “Salata”, construyó una extensa y sólida carrera en radio, televisión y medios gráficos y digitales, donde se destacó por su mirada analítica y su inagotable pasión por el tenis argentino y mundial. Fue una voz autorizada para entender el juego, los protagonistas y los momentos clave del deporte blanco.

A pesar de que desde 2022 había reducido su presencia en los torneos por cuestiones de salud, nunca se alejó del todo. Se mantuvo activo, opinando, escribiendo y conectado con la actualidad. De hecho, entre sus últimas coberturas se destacó la Copa Davis 2025 en Bologna, un evento de primer nivel que volvió a mostrar su compromiso con la profesión.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y agradecimientos por su aporte al periodismo deportivo. Mientras se aguardan definiciones sobre el velatorio y posibles homenajes, su legado ya está claro: Guillermo Salatino fue una voz de época, un referente indiscutido que marcó a generaciones y dejó una huella imborrable en el tenis y en los medios argentinos.

Temas
Seguí leyendo

Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

¡Campeón, por dos segundos! Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y ganó su primer título en motos

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales

UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡enorme cierre! el sanjuanino sisterna y kevin benavides ganaron la ultima etapa del rally dakar
La rompieron

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño
Tragedia en un hotel porteño

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

Te Puede Interesar

Aguas transparentes y entorno natural: el oasis que se impone al norte provincial
Tiempo de verano en SJ

Aguas transparentes y entorno natural: el oasis que se impone al norte provincial

Por Florencia García
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Motochorro atrapado en Rivadavia.
Chimbas

Pasará 8 meses en el Penal por arrastrar a una mujer de los pelos para robarle el celular

Tras la inflación más baja desde 2017 del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año
Relevamiento

Tras "la inflación más baja desde 2017" del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año

Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial
A tener en cuenta

Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial