Barrick da punto final a Pascua en Chile, pero no deja de lado el proyecto en San Juan

Esta mañana la compañía emitió un comunicado en Chile donde anunció que invertirá 136 millones de dólares para cerrar el proyecto Pascua, ubicado en Alto del Carmen. Para eso es que presentó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que explica cómo desarrollara la tarea para dejar todo ambientalmente igual a como estaba antes. La presentación se hizo al Servicio de Evaluación Ambiental Chileno.

Mark Bristow, CEO y presidente de Barrick, estuvo recientemente en Alto del Carmen, donde anunció esta presentación a la comunidad y enfatizó el compromiso de la empresa: "Desde 2019, Barrick ha emprendido una transformación global. En Chile, aprendimos del pasado, y un nuevo equipo viene trabajando en el cierre de Pascua durante los últimos tres años. Con la presentación de este EIA, sumamos una hoja de ruta clara para restablecer el área a condiciones naturales y cumplimos con la obligación de modificar el cierre, proponiendo además la participación de la comunidad en todas sus etapas".

La minera informó que el estudio presentado se basa en más de veinte años de información hidrológica de la región y busca restablecer el área y el flujo de agua a la condición natural que tendrían si Pascua no estuviera. Lo hará en etapas, por un periodo de 10 años, en los cuales propone eliminar toda la infraestructura remanente, monitorear la calidad del agua con la participación de vecinos y autoridades, “manteniendo la planta de tratamiento como respaldo hasta lograr los parámetros de calidad del agua esperados”.

Si bien la compañía asegura que no identificó impactos significativos en el agua, dijo que reconoce la preocupación legítima de la comunidad y anticipa medidas de transparencia como monitoreo ambiental participativo, mesas de trabajo colaborativas y una extensa consulta indígena para escuchar, dialogar abiertamente e informar a la comunidad de manera oportuna. Todo bajo la supervisión y aprobación de las autoridades.

Antes de presentar el EIA, Barrick llevó a cabo un proceso voluntario de participación ciudadana anticipada con más de mil personas que viene en Alto del Carmen, y realizó visitas al sitio con vecinos y autoridades, las más recientes en enero de 2024. A medida que avance el cierre, Barrick promete seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad, con programas como "Emprende Alto", que ya ha beneficiado a 347 emprendedores en la zona.

El propio Bristow destacó la importancia que este depósito tiene para Chile, la comunidad y la empresa, y aseguró que es crucial avanzar con el mandato de cierre y al mismo tiempo “continuar reevaluando el potencial del proyecto y los beneficios que podría brindar a las comunidades locales, la economía de Chile y su gente”.

Respecto al proyecto Lama en San Juan tambien afirmó que están “priorizando una reevaluación integral” basada en nuevos esfuerzos de exploración en todo el distrito y la utilización de la infraestructura ya construida.

Fuentes del sector informaron que el cierre del proyecto que no pudo ser, no implica que se dejen de lado los planes de explotar el yacimiento de oro, del cual Barrick sigue teniendo todos los derechos de propiedad. Por el contrario, en la empresa afirman que seguirán evaluando un nuevo proyecto en la zona, aprovechando la infraestructura existente al lado de la mina Veladero en Iglesia. Incluso no descartan que hasta pueda pensarse en una operación binacional, de otra manera diferente a la que trajo tantos problemas.

Sobre Pascua Lama

Pascua Lama nació como un proyecto minero binacional para desarrollar un depósito de oro y plata, ubicado a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina en las provincias del Huasco y San Juan respectivamente.

En Chile la construcción de Pascua se suspendió en 2013 sin extraer oro y con apenas 13% del rajo y 1% del depósito de estériles respecto al tamaño proyectado. La Corte Suprema de Chile ratificó el cierre definitivo en el año 2020 ordenado por un Tribunal Ambiental cuando la minera ya había invertido 8.500 millones de dólares para su construcción. Adem`s recibiò una multa de casi 7.000 millones de dólares.

La iniciativa, enclavada en la Cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, fue objeto de una extendida disputa legal debido a incumplimientos ambientales –recibió tres cargos de la superintendencia del Medio Ambiente-, lo que llevó a la firma a paralizarla por aumento de costos y cuestionamientos de accionistas.

En el lado sanjuanino, Lama desarrolla labores de cuidado y mantenimiento de la infraestructura mientras se reevalúa su potencial aprovechamiento y se desarrollan campañas de exploración.