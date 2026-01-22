La Feria Agroproductiva tendrá 32 ediciones este año: mirá las fechas y lugares

Las fechas de la Feria Agroproductiva durante el 2026.

Este jueves, el Ministerio de Producción dio a conocer el calendario oficial para el año 2026 de la Feria Agroproductiva, el espacio que reúne la esencia de los distintos departamentos de San Juan.

Con el objetivo de acercar la producción local a más vecinos, este 2026 la oferta no se limitará al clásico encuentro en el Parque de Mayo, sino que se replicará en puntos estratégicos como el Centro Cívico y luego también en algún departamento, acercando la frescura y el trabajo de los emprendedores a un nuevo público.

"El éxito de la feria, que se ha convertido en una cita ineludible para muchas familias, se basa en una fórmula infalible: calidad de primera a precios directos del productor", indicaron desde el organismo.

Y recordaron que los asistentes pueden encontrar una variedad tan amplia desde frutas y verduras de estación recién cosechadas, hasta huevos, embutidos artesanales, dulces regionales, conservas caseras, plantas aromáticas y panificados frescos.

Es una oportunidad para consumir lo local, apoyar la economía de los pequeños y medianos productores, y disfrutar de lo mejor que produce la tierra sanjuanina, todo en un mismo lugar.

El calendario de la Feria Agroproductiva para 2026

-Febrero

-Viernes 13 -Plaza Seca Centro Cívico

Horario: 9:30 a 13:30

-viernes 20 – Paseo de las Palmeras Parque de Mayo

Horario: 19:00 a 24:00 hs

-Marzo

-Sábado 07 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 11 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 21 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Abril

-Miércoles 08 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 11 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Sábado 18 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Mayo

-sábado 09 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 13 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 16 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 10:00 a 14:00 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Junio

-Sábado 06 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 10 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 20 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 10:00 a 14:00 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Julio

-Sábado 04 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 08 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 18 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 10:00 a 14:00 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Agosto

-Sábado 08 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 12 Plaza Seca – Centro Cívico

-Sábado 22 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 10:00 a 14:00 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Septiembre

-Sábado 05 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 09 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 19 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Octubre

-Sábado 03 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 14 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 17 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Noviembre

-Sábado 07 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 11 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 21 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs

-Diciembre

-Sábado 05 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

-Miércoles 09 Plaza Seca -Centro Cívico

-Sábado 19 Paseo de las Palmeras-Parque de Mayo

Horario Paseo de las Palmeras: 9:30 a 13:30 hs

Horario Plaza Seca: 9:30 a 13:30 hs