viernes 30 de enero 2026

Salud

El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y el Parque de Mayo durante el fin de semana

El Ministerio de Salud desplegará el Vacunatorio Móvil este sábado y domingo en Villa Krause y el Parque de Mayo, con el objetivo de facilitar el acceso al Calendario Nacional de Vacunación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (31)

El Ministerio de Salud de San Juan anunció nuevas jornadas del Vacunatorio Móvil para este fin de semana, con el objetivo de acercar el Calendario Nacional de Vacunación a los vecinos del Gran San Juan y reforzar las acciones de prevención.

La primera actividad se realizará el sábado 31 de enero, de 19 a 22, en la Plaza de Villa Krause, donde los equipos de salud atenderán a quienes deseen iniciar o completar sus esquemas de vacunación.

En tanto, el domingo 1 de febrero, el dispositivo sanitario se trasladará al Parque de Mayo, específicamente a la zona de juegos infantiles ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín y Las Heras, en el horario de 18 a 20.30.

Desde la cartera sanitaria destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia territorial que busca facilitar el acceso a la salud en espacios públicos de alta concurrencia.

