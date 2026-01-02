Sube el dólar en el debut de las nuevas bandas cambiarias

El dólar sube levemente este viernes, en el inicio del nuevo esquema cambiario. El techo de flotación pasa a actualizarse desde este mes de acuerdo a la inflación. El precio reaccionó con una moderada alza para el ahorrista en el Banco Nación.

El arranque de 2026 está marcado por la puesta en marcha de un reajuste en el esquema de flotación del tipo de cambio. Fue anunciado por el Banco Central hace dos semanas, pero se implementa desde este viernes, primer día de operaciones cambiarias del año.

En lugar de actualizarse al 1% mensual, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec. A lo largo de enero, así, la banda superior subirá un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó en sus primeros minutos de operaciones con una leve suba hasta $1.462. El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457.

Para el ahorrista, el Banco Nación inició la jornada con un precio de $1.485, un aumento de 5 pesos en relación con el miércoles. También registraban avances los dólares financieros: el MEP orillaba los $1.500 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $1.530.

El clima de mercado comenzó el año con tranquilidad para los activos argentinos: los bonos en dólares tenían este viernes una mejoras de hasta 0,20% en Wall Street, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaban con tendencias dispares. La mitad del panel de ADRs registraban alzas de hasta 1,9% (encabezado por Loma Negra) y otras como Globant o Tenaris perdían más de 1%.

