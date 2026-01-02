viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Sube el dólar en el debut de las nuevas bandas cambiarias

El techo de flotación pasa a actualizarse a ritmo de la inflación. Para el ahorrista, el Banco Nación vende a $1.485. Mejoran bonos y acciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar sufre un leve aumento en su valor.

El dólar sufre un leve aumento en su valor.

El dólar sube levemente este viernes, en el inicio del nuevo esquema cambiario. El techo de flotación pasa a actualizarse desde este mes de acuerdo a la inflación. El precio reaccionó con una moderada alza para el ahorrista en el Banco Nación.

Lee además
El dólar despide el año cerca de los $1.500.
Mercado cambiario

El dólar cierra el año rozando los $1.500 por un aumento de la demanda
Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

El arranque de 2026 está marcado por la puesta en marcha de un reajuste en el esquema de flotación del tipo de cambio. Fue anunciado por el Banco Central hace dos semanas, pero se implementa desde este viernes, primer día de operaciones cambiarias del año.

En lugar de actualizarse al 1% mensual, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec. A lo largo de enero, así, la banda superior subirá un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó en sus primeros minutos de operaciones con una leve suba hasta $1.462. El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457.

Para el ahorrista, el Banco Nación inició la jornada con un precio de $1.485, un aumento de 5 pesos en relación con el miércoles. También registraban avances los dólares financieros: el MEP orillaba los $1.500 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $1.530.

El clima de mercado comenzó el año con tranquilidad para los activos argentinos: los bonos en dólares tenían este viernes una mejoras de hasta 0,20% en Wall Street, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaban con tendencias dispares. La mitad del panel de ADRs registraban alzas de hasta 1,9% (encabezado por Loma Negra) y otras como Globant o Tenaris perdían más de 1%.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Monotributo: así quedan las escalas, topes e importes a pagar desde enero de 2026

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

San Juan cerró 2025 con un fuerte crecimiento en la venta de autos 0 km

El gran dolor de cabeza en el mercado inmobiliario sanjuanino en 2025: "Un fenómeno que creció muchísimo"

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

ANSES confirmó un extra de $108.062 en enero: ¿Quiénes lo cobran?

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Te Puede Interesar

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital

Cayó el acusado de un violento tiroteo en Chimbas: le secuestraron una pistola 9 mm y una cuchilla
Operativo

Cayó el acusado de un violento tiroteo en Chimbas: le secuestraron una pistola 9 mm y una cuchilla