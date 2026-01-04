Buscaban el arma robada a un policía y se encontraron con una plantación de marihuana

Un procedimiento policial realizado en Caucete terminó con el descubrimiento de una plantación de marihuana en un asentamiento de la zona. El hallazgo se produjo durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación por el robo de un arma reglamentaria perteneciente a un efectivo policial.

A un mes del boom mediático El pasado, el presente y un futuro incierto en el caso del sanjuanino apuntado por estafar a egresados en Mendoza

En 9 de Julio Las Chacritas: detienen a dos hombres tras desvalijar en una casa de fin de semana

El operativo se llevó a cabo en horas de la mañana del domingo y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 37ª. La causa se inició luego de que un agente de la Policía Comunal denunciara un ilícito ocurrido en una finca ubicada sobre calle Patricias Sanjuaninas, donde desconocidos ingresaron a una vivienda y se llevaron una mochila que contenía, entre otros elementos, su arma de fuego oficial.

Tras tomar intervención la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, se avanzó con distintas medidas investigativas que derivaron en allanamientos en el asentamiento El Chasca. Si bien el arma sustraída no fue localizada, durante uno de los procedimientos los uniformados detectaron la presencia de varias plantas de marihuana cultivadas en una maceta, algunas de ellas dentro de una estructura tipo invernadero.

Ante esta situación, se dio intervención al área de Drogas Ilegales, que actuó junto a la Justicia Federal de turno. Las plantas fueron secuestradas y el propietario del domicilio, identificado con el apellido Mercado, fue notificado y quedó vinculado a la causa, quedando a disposición de la Justicia.