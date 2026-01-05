Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: una mujer terminó con varias lesiones

Un fuerte choque entre dos autos provocó importantes daños materiales y terminó involucrando a un tercer coche que se encontraba estacionado. El siniestro vial ocurrió en la tarde del lunes 5 de enero, alrededor de las 19.50, en la intersección de Avenida Rawson y calle Cereceto, en Capital .

De acuerdo a información aportada por fuentes judiciales, el hecho fue una colisión por embestida fronto-lateral anterior. Un Chevrolet Corsa, conducido por Victoria Morvillo Sartori, de 37 años, circulaba por Avenida Rawson de norte a sur y, al llegar al cruce con Cereceto, realizó una maniobra de giro hacia el este. En ese momento impactó con su parte frontal izquierda contra el lateral anterior izquierdo de un Peugeot 207, que era conducido por Maximiliano Calívar, de 26 años, y se desplazaba por la misma avenida en sentido contrario.

image

Producto del impacto, el conductor del Peugeot perdió el dominio del rodado y terminó colisionando con el lateral derecho contra la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado sobre avenida Rawson. Como consecuencia del choque, los tres autos sufrieron daños de consideración. El Chevrolet Corsa terminó con roturas en el capó, mientras que el Peugeot 207 presentó daños en ambas puertas del lado del conductor y en la rueda de ese sector. En tanto, el vehículo estacionado, un Peugeot 2008, sufrió daños en la parte trasera del lado izquierdo y la rueda de esa misma ubicación terminó pinchada.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 29ª, siendo primer interventor el cabo Luis Balmaceda, de la Comunal Capital. Además, se hizo presente una ambulancia del servicio 107, cuyos profesionales examinaron a los conductores y resolvieron trasladar de manera preventiva a la conductora del Corsa al Hospital Rawson, ya que manifestaba diversos dolores, aunque se encontraba consciente. Posteriormente, desde el puesto policial del nosocomio se informó que la mujer fue diagnosticada con politraumatismos.

En la causa intervienen el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes quedaron a cargo de la investigación para determinar responsabilidades en el siniestro.

image

image

image