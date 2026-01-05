Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Cientos de familias sanjuaninas que eligieron pasar la primera quincena de enero en La Serena coparon el Paso de Agua Negra para llegar al país trasandino a disfrutar de algunos días de playa. Desde Chile, el equipo de enviados de Tiempo de San Juan te cuenta qué tenés que tener en cuenta para agilizar tu viaje y no perder tiempo en cuestiones burocráticas que se pueden solucionar desde la provincia y con un celular en la mano.

Este 5 de enero, hasta una hora antes de la apertura del paso (a las 7 am), la cola de autos ya se hacía notar en la aduana de Las Flores. La espera aproximada es de unas dos horas, hay que armarse de paciencia y preparar el mate para que la espera no se haga imposible porque por el lugar pasan aproximadamente unos cien autos por hora que se ubican en 1 kilómetro y medio de fila a esta altura del año.

Antes del paso fronterizo del lado sanjuanino, hay un café al costado de la ruta, en donde ir al baño cuesta unos 1200 pesos argentinos. También se pueden comprar panificados, aunque a un precio mucho más elevado que el de cualquier comercio de la Capital sanjuanina. Así, por ejemplo, una semita cuesta 500 pesos y una medialuna 900. El mismo lugar también cuenta con opciones sin TACC. Sin embargo, por lo elevado de los costos, lo recomendable es llevar comida desde la Ciudad.

Más adelante, en el paso fronterizo del lado sanjuanino, la única documentación que se necesita son los documentos físicos (las versiones digitales no sirven para cruzar). Además el conductor del vehículo debe presentar tarjeta verde o tarjeta azul en caso de no ser propietario del rodado.

La declaración jurada para cruzar la aduana chilena

En la aduana chilena el tiempo de espera es de 1 hora y media y una clave para adelantarse en la fila es llenar la Declaración Jurada de forma online antes de salir. La misma, se puede llenar hasta 48 horas antes del viaje y en la misma los pasajeros deben declarar la cantidad de dinero que traen, siempre y cuando esta supere los 10 mil dólares. Una curiosidad es que si viajás con paquetes de yerba estos también tienen que ser declarados porque son considerados alimentos de origen vegetal.

Es en esta instancia donde, además, los bolsos pasan por un escáner y los autos son inspeccionados por trabajadores del paso fronterizo. El link para completar la declarción jurada es el siguiente: https://dj.sag.gob.cl/declaracion-jurada

Una vez completado este último trámite, hay un poco más de 200 kilómetros para llegar hasta La Serena, es decir, dos horas más de viaje.