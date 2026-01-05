lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

La cola de autos para pasar a Chile comenzó a formarse hasta una hora antes de la apertura del Paso de Agua Negra en Las Flores. En esta nota, todos los tips para agilizar tu viaje y no perder tiempo en la aduana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.50.23
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.50.21 (1)
WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.50.25

Cientos de familias sanjuaninas que eligieron pasar la primera quincena de enero en La Serena coparon el Paso de Agua Negra para llegar al país trasandino a disfrutar de algunos días de playa. Desde Chile, el equipo de enviados de Tiempo de San Juan te cuenta qué tenés que tener en cuenta para agilizar tu viaje y no perder tiempo en cuestiones burocráticas que se pueden solucionar desde la provincia y con un celular en la mano.

Lee además
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Vialidad Nacional

Pese a las alertas por robos, el Paso de Agua Negra registra intenso tránsito hacia Chile
agua negra registro mas de 9.000 personas y 2.700 vehiculos en el primer tramo de la temporada
Paso internacional

Agua Negra registró más de 9.000 personas y 2.700 vehículos en el primer tramo de la temporada

Este 5 de enero, hasta una hora antes de la apertura del paso (a las 7 am), la cola de autos ya se hacía notar en la aduana de Las Flores. La espera aproximada es de unas dos horas, hay que armarse de paciencia y preparar el mate para que la espera no se haga imposible porque por el lugar pasan aproximadamente unos cien autos por hora que se ubican en 1 kilómetro y medio de fila a esta altura del año.

Antes del paso fronterizo del lado sanjuanino, hay un café al costado de la ruta, en donde ir al baño cuesta unos 1200 pesos argentinos. También se pueden comprar panificados, aunque a un precio mucho más elevado que el de cualquier comercio de la Capital sanjuanina. Así, por ejemplo, una semita cuesta 500 pesos y una medialuna 900. El mismo lugar también cuenta con opciones sin TACC. Sin embargo, por lo elevado de los costos, lo recomendable es llevar comida desde la Ciudad.

Más adelante, en el paso fronterizo del lado sanjuanino, la única documentación que se necesita son los documentos físicos (las versiones digitales no sirven para cruzar). Además el conductor del vehículo debe presentar tarjeta verde o tarjeta azul en caso de no ser propietario del rodado.

La declaración jurada para cruzar la aduana chilena

WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.50.21 (1)

En la aduana chilena el tiempo de espera es de 1 hora y media y una clave para adelantarse en la fila es llenar la Declaración Jurada de forma online antes de salir. La misma, se puede llenar hasta 48 horas antes del viaje y en la misma los pasajeros deben declarar la cantidad de dinero que traen, siempre y cuando esta supere los 10 mil dólares. Una curiosidad es que si viajás con paquetes de yerba estos también tienen que ser declarados porque son considerados alimentos de origen vegetal.

Es en esta instancia donde, además, los bolsos pasan por un escáner y los autos son inspeccionados por trabajadores del paso fronterizo. El link para completar la declarción jurada es el siguiente: https://dj.sag.gob.cl/declaracion-jurada

Una vez completado este último trámite, hay un poco más de 200 kilómetros para llegar hasta La Serena, es decir, dos horas más de viaje.

Temas
Seguí leyendo

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

La captura de Maduro llegó a las redes en San Juan: los posteos de una famosa abogada y un influencer

Dolor por la muerte de un director del museo sanjuanino

La primera parada de colectivo climatizada está en la Plaza Madre Universal de Rivadavia, y pronto harán la segunda frente al municipio

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

Arqueología histórica y Barreal de Pachimoco: los proyectos 2026 del Instituto y Museo Mariano Gambier

Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una familia fue sorprendida por tres ratas en el Parque de Mayo.
Video

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"