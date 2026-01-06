martes 6 de enero 2026

Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La temporada de verano arrancó con todo y el Paso de Agua Negra registró una gran cantidad de pasajeros cruzaron la Cordillera. Es por eso que Tiempo de San Juan te muestra en qué condiciones está la vía que conduce a la playa y qué recomendaciones deberías tener en cuenta si te aventuras a ello.

Por Luz Ochoa
Son aproximadamente unos 320 kilómetros del Paso Internacional Agua Negra los que separan a Las Flores (Iglesia) de las playas de La Serena y por allí cientos de sanjuaninos fueron los que cruzaron la Cordillera de los Andes en el inicio de la temporada de verano. Es por ello que Tiempo de San Juan, que formó parte del éxodo hacia el mar te cuenta en qué condiciones se encuentra el camino.

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Pasando la aduana argentina y el último puesto de Gendarmería Nacional, el asfalto se ofrece óptimo en los primeros kilómetros de ascenso y luego inicia el recorrido en tierra. A pesar de las piedras y el polvo, el mantenimiento de las máquinas del lado argentino es notable e incluso hay zonas donde los camiones hidrantes mantienen húmedo algunos sectores, lo que evita las nubes de tierra.

Hasta allí y el cruce fronterizo, todo se presenta amigable. Sin embargo, el desafío comienza del lado chileno, a más de 4.700 metros de altura y donde pareciera que el mantenimiento cuesta más. Es que desde el límite, la aventura se asemeja al famoso Dakar por lo inhóspito del terreno, por lo que es importante estar atento a lo que aguarda en el viaje.

Eso, sumado a la gran altura, supone una combinación letal para algunos automóviles que no responden y quedan varados en el camino. Algunos abandonados y otros con guardianes, que custodian el equipaje, los vehículos deben ser rescatados por camionetas con mayor potencia y ello se pudo advertir en el paso de Tiempo camino a Chile.

Con serruchos, carteles destrozados por el fuerte viento, piedras filosas dispersas en el camino y animales sueltos, la aventura aumenta la dificultad en los primeros kilómetros, cuando ya se ofrece el descenso de la Cordillera de Los Andes.

Tras la complejidad que se extiende por unos 35km, aparecen las máquinas chilenas y, como consecuencia, el tránsito mejora sobre todo en los últimos 50 kilómetros antes de la aduana chilena. Lo que sigue después son los últimos 200 kilómetros de asfalto que conducen directo a la playa y al disfrute de los sanjuaninos que eligen La Serena para pasar sus días de vacaciones.

El S.O.S que salva vidas

Antes y después del límite de Argentina con Chile en la Cordillera de Los Andes, hay dos puntos de conexión satelital que ofrece una solución para emergencias, sobre todos para aquellos que pueden quedar varados.

Se trata de una infraestructura mínima, aislada y vital, pensada exclusivamente para situaciones en un entorno extremadamente hostil. Desde allí, las estaciones que funcionan con paneles solares dan la oportunidad de comunicarse ante la necesidad.

