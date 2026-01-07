Las recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso de Agua Negra

Las recomendaciones para evitar la puna en el Paso de Agua Negra.

El Ministerio de Gobierno de la provincia informó una serie de recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso Internacional de Agua Negra, un cruce de alta cordillera que alcanza los 4.780 metros sobre el nivel del mar. En esas condiciones, la menor disponibilidad de oxígeno puede afectar a cualquier persona, incluso sin antecedentes, y volver decisiva la reacción temprana ante los primeros síntomas.

El Paso de Agua Negra se ubica en el noroeste sanjuanino y vincula Las Flores con Huanta, en la Región de Coquimbo. El acceso se realiza por Ruta Nacional 150 del lado argentino y por Ruta CH-41 del lado chileno. Como referencia, el tramo Las Flores–límite internacional es de 90 kilómetros, con sectores sin señal de celular, por lo que se recomienda circular con autonomía y prever el recorrido antes de iniciar el cruce.

En ese marco, las autoridades difundieron una guía práctica de prevención, con foco en tres claves: reconocer señales, evitar esfuerzos innecesarios y tomar decisiones a tiempo.

Señales a tener en cuenta

El apunamiento suele comenzar con síntomas comunes, pero persistentes. Los más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de apetito, cansancio inusual y sueño inquieto. La recomendación es no minimizar el cuadro: si aparecen señales, se debe frenar el ascenso, descansar y evaluar la evolución.

Hay síntomas que indican urgencia y exigen actuar sin demora: confusión, dificultad para caminar con estabilidad, somnolencia marcada, falta de aire en reposo o tos persistente. Ante cualquiera de estos signos, la prioridad es descender y buscar asistencia.

Recomendaciones antes del cruce

Planificar el viaje con margen de tiempo y evitar itinerarios apurados.

Descansar bien la noche previa y salir con una alimentación liviana.

Reforzar la hidratación desde el día anterior y durante el recorrido, aun sin sensación de sed.

Evitar alcohol, sedantes y comidas pesadas antes y durante el cruce.

Consultar el estado de ruta y condiciones del paso antes de avanzar.

Prever combustible, agua, alimentos livianos y elementos básicos, considerando zonas sin señal.

Llevar abrigo adecuado para alta montaña: ropa térmica, campera impermeable o cortaviento, guantes y gorro. La amplitud térmica puede ser marcada y el frío agrava el cansancio y el malestar.

Recomendaciones durante el cruce

Subir de manera gradual y hacer pausas programadas.

Evitar esfuerzos: no correr, no cargar peso innecesario, no exigirse físicamente.

Mantener hidratación frecuente y en pequeñas tomas.

No aguantar el malestar: si hay síntomas, detenerse y descansar.

Si los síntomas no ceden o empeoran, descender aunque sea algunos cientos de metros.

No viajar solo si se cuenta con antecedentes o si se sabe que la altura afecta.

Sostener siempre el abrigo a mano, incluso con buen clima: la temperatura puede cambiar en minutos.

Además, se recordó que en la zona de Guardia Vieja existe un puesto de salud, un recurso clave ante cualquier malestar que requiera evaluación, especialmente en un trayecto donde la distancia y la falta de conectividad pueden demorar la asistencia.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (solo casos de emergencia)

Email: [email protected]

Horario de atención: 09 a 17

Gendarmería Nacional Argentina

Guardia de prevención GNA – Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

Guardia de prevención GNA – Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo – Iglesia – San Juan

Emergencia 107