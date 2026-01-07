miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A cuidarse

Las recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso de Agua Negra

El Ministerio de Gobierno de la provincia difundió las pautas clave para viajar más seguro por el corredor internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las recomendaciones para evitar la puna en el Paso de Agua Negra.

Las recomendaciones para evitar la puna en el Paso de Agua Negra.

El Ministerio de Gobierno de la provincia informó una serie de recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso Internacional de Agua Negra, un cruce de alta cordillera que alcanza los 4.780 metros sobre el nivel del mar. En esas condiciones, la menor disponibilidad de oxígeno puede afectar a cualquier persona, incluso sin antecedentes, y volver decisiva la reacción temprana ante los primeros síntomas.

Lee además
el camino de san juan a la serena, un dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
arranco el exodo sanjuanino a la serena: hasta 100 autos por hora en el paso de agua negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

El Paso de Agua Negra se ubica en el noroeste sanjuanino y vincula Las Flores con Huanta, en la Región de Coquimbo. El acceso se realiza por Ruta Nacional 150 del lado argentino y por Ruta CH-41 del lado chileno. Como referencia, el tramo Las Flores–límite internacional es de 90 kilómetros, con sectores sin señal de celular, por lo que se recomienda circular con autonomía y prever el recorrido antes de iniciar el cruce.

En ese marco, las autoridades difundieron una guía práctica de prevención, con foco en tres claves: reconocer señales, evitar esfuerzos innecesarios y tomar decisiones a tiempo.

Señales a tener en cuenta

El apunamiento suele comenzar con síntomas comunes, pero persistentes. Los más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de apetito, cansancio inusual y sueño inquieto. La recomendación es no minimizar el cuadro: si aparecen señales, se debe frenar el ascenso, descansar y evaluar la evolución.

Hay síntomas que indican urgencia y exigen actuar sin demora: confusión, dificultad para caminar con estabilidad, somnolencia marcada, falta de aire en reposo o tos persistente. Ante cualquiera de estos signos, la prioridad es descender y buscar asistencia.

Recomendaciones antes del cruce

  • Planificar el viaje con margen de tiempo y evitar itinerarios apurados.
  • Descansar bien la noche previa y salir con una alimentación liviana.
  • Reforzar la hidratación desde el día anterior y durante el recorrido, aun sin sensación de sed.
  • Evitar alcohol, sedantes y comidas pesadas antes y durante el cruce.
  • Consultar el estado de ruta y condiciones del paso antes de avanzar.
  • Prever combustible, agua, alimentos livianos y elementos básicos, considerando zonas sin señal.
  • Llevar abrigo adecuado para alta montaña: ropa térmica, campera impermeable o cortaviento, guantes y gorro. La amplitud térmica puede ser marcada y el frío agrava el cansancio y el malestar.

Recomendaciones durante el cruce

  • Subir de manera gradual y hacer pausas programadas.
  • Evitar esfuerzos: no correr, no cargar peso innecesario, no exigirse físicamente.
  • Mantener hidratación frecuente y en pequeñas tomas.
  • No aguantar el malestar: si hay síntomas, detenerse y descansar.
  • Si los síntomas no ceden o empeoran, descender aunque sea algunos cientos de metros.
  • No viajar solo si se cuenta con antecedentes o si se sabe que la altura afecta.
  • Sostener siempre el abrigo a mano, incluso con buen clima: la temperatura puede cambiar en minutos.

Además, se recordó que en la zona de Guardia Vieja existe un puesto de salud, un recurso clave ante cualquier malestar que requiera evaluación, especialmente en un trayecto donde la distancia y la falta de conectividad pueden demorar la asistencia.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (solo casos de emergencia)

Email: [email protected]

Horario de atención: 09 a 17

Gendarmería Nacional Argentina

Guardia de prevención GNA – Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

Guardia de prevención GNA – Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo – Iglesia – San Juan

Emergencia 107

Temas
Seguí leyendo

Pese a las alertas por robos, el Paso de Agua Negra registra intenso tránsito hacia Chile

Agua Negra registró más de 9.000 personas y 2.700 vehículos en el primer tramo de la temporada

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato

Para arrancar el año ayudando: el IPHEM informó las colectas de sangre de enero

Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

La joyita camino a las playas de La Serena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
si estuviste en la serena este martes ¡te encontramos!: mira la galeria de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato