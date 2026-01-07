miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cronograma

Para arrancar el año ayudando: el IPHEM informó las colectas de sangre de enero

Las campañas buscan mantener el stock del banco de sangre de manera óptima, sobre todo en este momento en que la demanda creció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las colectas de sangre que realizará el IPHEM en San Juan durante el mes de enero.

Las colectas de sangre que realizará el IPHEM en San Juan durante el mes de enero.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informó las colectas de sangre que llevará adelante durante el mes de enero e invitó a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.

Lee además
curiosidades del super en la serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada
¿vas a la serena?, asi tenes que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato

“Estas colectas tienen como objetivo mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima”, señalaron las autoridades. Cabe recordar que, hace semanas se conoció que, San Juan atraviesa un escenario desafiante en materia de donación de sangre: mientras la cantidad de donantes no muestra una mejora significativa, la demanda de transfusiones aumenta y todo indica que seguirá creciendo en los próximos años. Debido a eso, es importante la colaboración de todos.

Las fechas y departamentos programados por el IPHEM son los siguientes:

Miércoles 14/1

  • Horario: 8-12 h
  • Lugar: Hospital Marcial Quiroga (sala de espera de guardia).
  • Dirección: Av. Libertador Gral. San Martín 5401, Rivadavia.

Martes 20/1

  • Horario: 8:30-12 h
  • Lugar: Hospital San Roque, Jáchal
  • Dirección: RN150, Jáchal

Martes 28/1

  • Horario: 8-12 h
  • Lugar: Hospital Rawson (sala de espera de oncología infantil de hematología)
  • Dirección: Av. Guillermo Rawson Sur, J5402 San Juan

Asimismo, el IPHEM recordó los requisitos para ser donante:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

Temas
Seguí leyendo

Las recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso de Agua Negra

Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

La joyita camino a las playas de La Serena

Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente

Quiénes son los Reyes Magos que pasan por San Juan y por qué motivo buscan alegrar a los niños

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
si estuviste en la serena este martes ¡te encontramos!: mira la galeria de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato