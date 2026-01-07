Para arrancar el año ayudando: el IPHEM informó las colectas de sangre de enero

Las colectas de sangre que realizará el IPHEM en San Juan durante el mes de enero.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informó las colectas de sangre que llevará adelante durante el mes de enero e invitó a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.

“Estas colectas tienen como objetivo mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima”, señalaron las autoridades. Cabe recordar que, hace semanas se conoció que, San Juan atraviesa un escenario desafiante en materia de donación de sangre: mientras la cantidad de donantes no muestra una mejora significativa, la demanda de transfusiones aumenta y todo indica que seguirá creciendo en los próximos años. Debido a eso, es importante la colaboración de todos.

Las fechas y departamentos programados por el IPHEM son los siguientes: Miércoles 14/1 Horario: 8-12 h

Lugar: Hospital Marcial Quiroga (sala de espera de guardia).

Dirección: Av. Libertador Gral. San Martín 5401, Rivadavia. Martes 20/1 Horario: 8:30-12 h

Lugar: Hospital San Roque, Jáchal

Dirección: RN150, Jáchal Martes 28/1 Horario: 8-12 h

Lugar: Hospital Rawson (sala de espera de oncología infantil de hematología)

Dirección: Av. Guillermo Rawson Sur, J5402 San Juan Asimismo, el IPHEM recordó los requisitos para ser donante: Tener entre 18 y 65 años.

Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.

Asistir con DNI.

Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.

Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos. Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

