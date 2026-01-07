¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato

Los días en La Serena son muy variables. Con una hora de diferencia, el termómetro puede pasar de los 15º a los 25º y el cielo despejarse sin que te des cuenta hasta que sientas el sol en la cara. Por eso, con Tiempo de San Juan, decidimos hacerte un pequeño tutorial para que tengas en cuenta esas prendas que no te podés olvidar de meter en tu valija, si no querés pasar un mal rato.

A cuidarse Las recomendaciones para prevenir el apunamiento en el Paso de Agua Negra

Tiempo en Chile Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

El calzado es importante, sobre todo si no viajaste en auto. La Serena es el lugar ideal para recorrer a pie y, por eso, unas buenas zapatillas que te permitan caminar durante todo el día son clave.

Un buzo playero

Las mañanas son frías, las siestas calurosas y las noches un hielo. Por eso, es importante traer uno o dos buzos playeros, dependiendo el tiempo que pienses quedarte. Esta prenda va a ser clave para poder pelearle al frío cuando los grados bajen. Abajo un buen consejo es llevar pueta una musculosa por si el sol decide salir sin avisar.

Una lonita para la playa y ojotas

Son infaltables las lonitas para tirarte unas buenas horas a la orilla del mar. Las ojotas también son importantes para caminar sobre la arena y no arruinar tus zapatillas.

Remeras de algodón y musculosas: abajo de los buzos es recomendable usar prendas mangas cortas y frescas. La temperatura sube alrededor de las 13 y poder refrescarte rápido es clave.

Algún vestido para salir de noche

La Serena es un lugar muy familiar pero, al mismo tiempo, tiene una noche muy agitada para los más jóvenes. Karaoke, cenas a la orilla del mar, paseos en barco y fiestas en algún muelle requieren que traigas alguna prenda más nocturna. Un vestido corto, con una chaqueta arriba es una opción muy cómoda y versátil para varias situaciones sociales.

Un pantalón largo

El corto y la playa van de la mano, pero si el clima no acompaña, hay muchas actividades que se pueden realizar aún cuando hace frío. Para estas, es importante estar abrigado y un pantalón largo, ya sea de jean o de jogging, se convierte en tu mejor aliado.

Gafas

Por último, pero no menos importante, están las gafas. En la playa o de paseo por la ciudad y cuando el sol pega, unas buenas gafas levantan tu outfit playero al 1000.