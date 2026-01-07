Refrescarse en la Peatonal, los precios de un clásico y otro que se instala entre los elegidos

Entre jugos y granitas, las opciones para refrescarse en la Peatonal y el microcentro sanjuanino.

El verano está a pleno en San Juan y quienes se quedan en la provincia y salen a recorrer la Peatonal del microcentro sienten el calor con fuerza. No importa la hora: las caminatas demandan hidratación y, además del agua, hay dos opciones favoritas para refrescar la garganta. Una es un clásico; la otra se instala entre las más elegidas.

Tiempo en Chile ¿Vas a La Serena? Así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato

Tiempo en Chile Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Con la temporada a full, los tradicionales carritos de Jugo Bonano están instalados y trabajan en horario corrido. Desde uno de ellos, Eleizer, el vendedor, contó que este año el vasito tiene un valor de $500, mientras que la botella de medio litro se vende a $1.500.

image

Según relató, la mayoría de quienes compran en estos espacios, que funcionan de 9 a 22, eligen la botella, ya que les permite seguir camino mientras consumen el jugo.

En cuanto a las ventas, contó que durante las compras por las fiestas de fin de año había clientes permanentes en el lugar, aunque en estos últimos días la demanda bajó un poco.

image

La otra alternativa llegó hace unos años y gana terreno. Se trata de las granitas, un refresco que cada vez se puede conseguir en más negocios y quioscos de San Juan, compuesto por agua, azúcar y jugo o puré de frutas, que se colocan en vasos semicongelados y se toman con bombilla.

image

Esta consistente bebida, originaria de Italia, se vende en San Juan a distintos precios, que van de $1.700 a $4.500, según el local y el tamaño del vaso que se elija. Los sabores también son variados: van desde los más comunes, como naranja, limón o banana, hasta los más sofisticados, como multifruta, pera o frutos del bosque. Incluso, en algunos lugares se pueden elegir varios gustos que se sirven en un mismo vaso.

Las de limonada, frutilla y multifruta son las favoritas de los sanjuaninos, según afirmaron desde los locales consultados.