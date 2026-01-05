Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Jorge Nahuel Rosselot (30) , el último día de 2025 dijo que su hermano lo había atacado a puntazos mientras estaba en el interior de su casa en Chimbas . Todo parece indicar que no habría contado toda la verdad. Fuentes allegadas dieron a conocer otra versión de los hechos tras la noticia publicada por Tiempo de San Juan y lo dejan a Rosselot como un incumplidor de la ley.

La primera versión dada por Rosselot era que él estaba en el interior de su casa y que, de un momento a otro, su hermano Lucas Pérez (38) entró y comenzó a golpearlo y a propinarle puntazos con un cuchillo, dejándolo con diferentes heridas en piernas y brazos. Según el parte médico, recibió puntazos en el brazo y mano izquierda y en la pierna izquierda.

Tras conocerse el hecho, fuentes de la Justicia expresaron que no sería tan así. Lo primero que confirmaron es que Jorge Nahuel Rosselot está cumpliendo una pena efectiva, pero en modalidad domiciliaria, ya que tendría problemas de salud (en la audiencia de 2023 dijo tener problemas de diabetes).

Después expresaron que Rosselot habría incumplido con la domiciliaria porque lo vieron a las corridas por el barrio sin autorización. Se desconoce el motivo, pero aparentemente tendría que ver con las heridas por las que después tuvo que ser asistido en el Centro de Salud Báez Laspiur.

Un dato no menor es que testigos habrían visto a Pérez -el presunto autor de las heridas contra Rosselot- y expresaron que estuvo en el barrio y no cerca de Rosselot, es decir, que no tendría nada que ver con el hecho.

Desde la Justicia informaron que Rosselot no hizo la denuncia formal del hecho y que se encuentra en buen estado de salud.