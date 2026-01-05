martes 6 de enero 2026

"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

En San Juan ya hay dirigentes que lo apoyan. Entre ellos, otro importante referente espiritual cercano al mediático pastor y conocido sindicalista en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dante gebel

El nombre de Dante Gebel empezó a sonar con fuerza en la política nacional y, casi en simultáneo, encontró eco en San Juan. El mediático pastor evangélico, que a fines de diciembre presentó en Buenos Aires la plataforma “Consolidación Argentina” como posible antesala de una candidatura presidencial en 2027, ya suma respaldos en la provincia. Uno de los primeros en expresarse públicamente fue Eduardo Cabello, diputado nacional, secretario general de la CGT San Juan y también pastor evangélico.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Cabello confirmó que participó del encuentro realizado en el Club de Pescadores, frente al Aeroparque porteño, y remarcó que fue el único referente del sindicalismo sanjuanino presente en esa convocatoria. Según explicó, se trató de una reunión que venía gestándose desde hace tiempo y que reunió a dirigentes de distintos sectores que ven en Gebel una figura con potencial político.

“Creemos que Dante puede ser la persona idónea para un cargo nacional”, indicó, aunque aclaró que no hubo un anuncio formal de candidatura y que la decisión final dependerá exclusivamente del propio pastor. En ese sentido, subrayó que, hasta ahora, no existe una plataforma cerrada ni un lanzamiento confirmado, sino un proceso en construcción.

image
Cabello durante el encuentro pol&iacute;tico.

Cabello durante el encuentro político.

De acuerdo a Cabello, el armado ya empezó a generar interés en la provincia. Comentó que recibió llamados y mensajes de personas que ven con buenos ojos una eventual postulación de Gebel, aunque aclaró que en San Juan todavía se espera una definición de la mesa nacional del espacio antes de avanzar con movimientos concretos.

Ante un posible distanciamiento con otros sectores del PJ por su cercanía con el mediático pastor, el legislador provincial sostuvo que el eje del discurso de Gebel pasa por la unidad y la superación de la grieta. En este sentido, recordó que el peronismo es un movimiento que también permite expresiones por fuera de la estructura partidaria tradicional. “Dante habla de unidad. No se trata de alejarse, sino de acercar con nuevos conceptos”, resumió.

En clave sindical, Cabello también dejó abierta la posibilidad de que otros dirigentes gremiales se sumen al espacio, tanto a nivel provincial como nacional. Señaló que en el lanzamiento porteño hubo presencia de sindicalistas, empresarios, referentes religiosos, deportistas y dirigentes políticos de distintos orígenes, lo que -según dijo- muestra un armado amplio y transversal.

Sobre un eventual escenario de competencia entre Gebel y el peronismo, el dirigente evitó definiciones tajantes y apeló a la prudencia. “Hay que esperar los tiempos. Dios dirá”, afirmó, al tiempo que insistió en que no dejará de sentirse peronista ni sindicalista, más allá de los caminos políticos que se exploren.

El lanzamiento de Gebel, con la CGT nacional y un ex Boca

El lanzamiento de “Consolidación Argentina” se realizó el 31 de diciembre en el Club de Pescadores, frente al Aeroparque Jorge Newbery, y reunió a más de 200 asistentes. El encuentro combinó un perfil político, sindical y social, con la presencia de dirigentes de distintos espacios, referentes comunitarios y figuras públicas. Entre los participantes se destacaron dirigentes de la CGT a nivel nacional, como Juan Pablo Brey, del gremio Aeronavegantes, y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, además de otros referentes sindicales del transporte y la industria.

image

También formaron parte del encuentro el ex futbolista Walter Erviti, con pasado en Boca Juniors y la Selección Argentina, y dirigentes políticos provenientes de distintos espacios, junto a empresarios y referentes religiosos de diversas confesiones. Desde la organización remarcaron que el objetivo del espacio es avanzar en la construcción de una propuesta de unidad nacional, con eje en la justicia social y la necesidad de ordenar un escenario político fragmentado, en caso de que Dante Gebel decida formalizar su candidatura presidencial de cara a 2027.

