lunes 5 de enero 2026

En Rawson

Le dieron probation por golpear con un candado a un policía y se salvó de una denuncia por violencia de género

La pareja se negó a hacer la denuncia en UFI CAVIG y por tal razón no le recayó el delito de lesiones. Cabe destacar que la mujer fue vista por un médico legista y los golpes que tenía eran de reciente data.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre identificado como Lucas Enri Espinosa fue beneficiado con la probation tras ser imputado por resistencia a la autoridad, luego de haber agredido con un candado a un efectivo policial durante un procedimiento ocurrido en Rawson. Al mismo tiempo, el acusado evitó enfrentar una imputación por violencia de género debido a que su pareja se abstuvo de denunciarlo ante la UFI CAVIG, pese a que presentaba lesiones recientes constatadas por un médico legista.

Resolución

Como resultado, el juez aprobó la probation por el término de un año, imponiéndole al imputado 30 horas de tareas comunitarias a cumplir en tres meses y el pago de una reparación simbólica de 30.000 pesos.

El hecho ocurrió el 2 de enero de 2026, alrededor de las 18:30, en Rawson. Según la reconstrucción judicial, Espinosa se encontraba en el domicilio junto a su pareja cuando llegaron la madre y una sobrina de la mujer, preocupadas porque no tenían noticias de ella desde el 31 de diciembre de 2025.

Al no recibir respuesta tras tocar la puerta, ambas ingresaron al fondo del inmueble por una pared medianera y golpearon una puerta lateral. Primero fueron atendidas por el imputado y luego por la mujer, quien manifestó que su pareja no la dejaba salir del domicilio y que además le había roto el teléfono celular. Ante esa situación, se dio aviso al 911.

Cuando arribó el personal policial y procedió a la aprehensión del sujeto, Espinosa se resistió, golpeando con un candado que tenía en la mano a uno de los efectivos, lo que le provocó lesiones en los dedos.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la UFI CAVIG, donde se abstuvo a denunciar contra su pareja. No obstante, fue examinada por un médico legista, quien constató lesiones de reciente data. Pese a ello, al no existir denuncia, no se avanzó con la imputación por lesiones en el marco de violencia de género.

Chapa de violencia de género
