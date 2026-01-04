El pasado, el presente y un futuro incierto en el caso del sanjuanino apuntado por estafar a egresados en Mendoza
Con más de 20 denuncias, Mauricio Morales continúa tras las rejas en la provincia vecina. Actualmente, las familias que apuntan contra el sanjuanino buscan recuperar el dinero. Familias de una escuela hablan de 20 millones de pesos. Como dato del recuerdo, el empresario trabajó en el regreso de un boliche conocido de Rivadavia durante la pandemia.
A un mes de que estallara el escándalo que sacudió a decenas de familias en Mendoza, la situación judicial del sanjuanino Mauricio Morales continúa abierta. Con múltiples denuncias acumuladas, el empresario -que supo manejar un importante boliche de Rivadavia durante la pandemia- pasa sus días en la cárcel en la provincia vecina, en medio de un escenario incierto para los damnificados que buscan recuperar el dinero que aseguran haber perdido.
El caso salió a la luz a comienzos de diciembre, cuando padres y alumnos denunciaron públicamente que fiestas de egresados, cumpleaños de 15 y otros eventos contratados a la firma OK Eventos / Catering, Eventos & Egresados MDZ no se realizaron o se concretaron en condiciones muy inferiores a las pactadas. Con el correr de los días, las denuncias se formalizaron y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de Susana Muscianisi.
Según la investigación, Morales promocionaba paquetes integrales de eventos a través de redes sociales, con precios competitivos. En algunos casos cumplía, lo que -según la hipótesis judicial- le permitió ganar confianza y seguir vendiendo fechas que luego no se concretaban. También se investiga el uso de distintas razones sociales y perfiles digitales, además del alquiler de salones que no tendrían relación con la maniobra.
La causa se encuentra en una etapa inicial y la fiscalía anticipó que las imputaciones podrían ampliarse conforme avancen las pericias contables y el análisis de la documentación aportada por los denunciantes.
El futuro incierto para las familias
Mientras el expediente avanza en tribunales, el panorama para los damnificados es desalentador. Familias que denunciaron el hecho ante la Justicia manifestaron a Tiempo de San Juan que, a esta altura, el principal objetivo ya no es recuperar la fiesta perdida, sino intentar cobrar el dinero abonado, algo que hoy ven difícil.
Indicaron que muchos de los eventos debieron rehacerse “como se pudo”, juntando dinero nuevamente y reorganizando celebraciones de forma improvisada. También aseguraron que, pese a haber presentado comprobantes y documentación en la fiscalía, no recibieron ninguna devolución.
"Mínimo buscamos recuperar la plata que le pagamos. La fiesta ya no. La tuvimos que hacer como pudimos y volver a pagar todo. Dudo que se recupere algo", dijo una de las madres a este medio.
Según relataron, la firma de Morales atendía antes de las denuncias en un edificio de Avenida Mitre al 500, en la Ciudad de Mendoza, con horarios acotados -jueves y viernes de 15 a 17-. Tras los allanamientos y presentaciones judiciales, las oficinas señaladas por los denunciantes habrían sido encontradas sin mobiliario ni documentación relevante, lo que refuerza el temor de que los fondos ya no puedan ser recuperados. En uno de los grupos de damnificados, la deuda reclamada asciende a 20 millones de pesos.
El pasado de Morales en un punto bolichero de Rivadavia
Mucho antes de quedar involucrado en una causa por presuntas estafas múltiples, Mauricio Morales tuvo visibilidad pública como empresario del rubro nocturno en San Juan. En septiembre de 2020, y en plena pandemia por Covid-19, tomó las riendas del boliche Velvet, un local bailable ubicado en la esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli -Rivadavia-, un punto histórico de la noche sanjuanina.
En una entrevista a Canal 13, Morales hablaba desde el lugar de un empresario afectado por la cuarentena estricta y la paralización de la actividad. Detallaba el impacto económico que implicaba sostener un boliche cerrado, con costos fijos elevados, impuestos al día y una estructura laboral que -según explicaba- involucraba a decenas de trabajadores directos e indirectos entre mozos, cajeros, personal de barra, proveedores, técnicos de sonido e iluminación.
Velvet, según anunciaba entonces, volvería a funcionar reconvertido en resto club, con capacidad reducida, reservas previas y espectáculos musicales acotados. Morales aseguraba que la reapertura permitiría volver a generar empleo y reactivar una actividad duramente golpeada por la pandemia. Incluso señalaba que la respuesta en redes sociales había sido positiva y que el público aguardaba el regreso del local.