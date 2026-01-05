lunes 5 de enero 2026

Se entregó el "Tarta", estaba prófugo por una gresca armada en Pocito que dejó a un hombre peleando por su vida

Jonathan Arancibia, alias “Tarta”, señalado como el presunto autor de los disparos en la violenta gresca del barrio Las Pampas, se entregó ante la Justicia con su abogado, Nicolás Pardo, mientras continúa detenido Alejandro Lara y la víctima permanece en estado delicado.

El hombre que permanecía prófugo por la violenta gresca ocurrida en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, se entregó en las últimas horas ante la Justicia sanjuanina, según confirmaron fuentes judiciales. Se trata de Jonathan Arancibia, alias “Tarta”, señalado como el presunto autor de los disparos que dejaron al borde de la muerte a Ricardo Caballero.

La presentación se concretó de manera voluntaria y contó con la asistencia legal del abogado Nicolás Pardo, quien asumió la defensa del imputado segun confirmaron fuentes del caso a Tiempo de San Juan. Tras la entrega, Arancibia quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y será sometido a la correspondiente audiencia de control de detención.

Por el mismo hecho, Alejandro Lara (28), identificado como el otro presunto agresor y esposo de la mujer con la que se originó el conflicto vecinal, ya se encuentra detenido desde las primeras horas de la investigación.

El violento episodio ocurrió el domingo 4 de enero, cuando una disputa de vieja data entre vecinos del barrio Las Pampas escaló a un enfrentamiento con piedras y armas de fuego. En ese contexto, Ricardo Caballero (41) recibió un disparo en el abdomen, que le provocó graves lesiones internas, con compromiso de pulmón, páncreas e hígado.

La causa cuenta con videos aportados por vecinos, considerados claves para reconstruir la secuencia del ataque y determinar responsabilidades. Con la entrega de Arancibia y la detención de Lara, la Fiscalía avanza ahora en la definición de las imputaciones y la calificación legal del hecho, mientras continúan las medidas investigativas.

