Se entregó el "Tarta", estaba prófugo por una gresca armada en Pocito que dejó a un hombre peleando por su vida

El hombre que permanecía prófugo por la violenta gresca ocurrida en el barrio Las Pampas , en el departamento Pocito , se entregó en las últimas horas ante la Justicia sanjuanina , según confirmaron fuentes judiciales. Se trata de Jonathan Arancibia , alias “Tarta” , señalado como el presunto autor de los disparos que dejaron al borde de la muerte a Ricardo Caballero .

La presentación se concretó de manera voluntaria y contó con la asistencia legal del abogado Nicolás Pardo , quien asumió la defensa del imputado segun confirmaron fuentes del caso a Tiempo de San Juan . Tras la entrega, Arancibia quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y será sometido a la correspondiente audiencia de control de detención .

Por el mismo hecho, Alejandro Lara (28), identificado como el otro presunto agresor y esposo de la mujer con la que se originó el conflicto vecinal, ya se encuentra detenido desde las primeras horas de la investigación.

El violento episodio ocurrió el domingo 4 de enero, cuando una disputa de vieja data entre vecinos del barrio Las Pampas escaló a un enfrentamiento con piedras y armas de fuego. En ese contexto, Ricardo Caballero (41) recibió un disparo en el abdomen, que le provocó graves lesiones internas, con compromiso de pulmón, páncreas e hígado.

La causa cuenta con videos aportados por vecinos, considerados claves para reconstruir la secuencia del ataque y determinar responsabilidades. Con la entrega de Arancibia y la detención de Lara, la Fiscalía avanza ahora en la definición de las imputaciones y la calificación legal del hecho, mientras continúan las medidas investigativas.