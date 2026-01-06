Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Lamentable noticia se dio a conocer a primera hora de este martes, Ricardo Fernando Caballero (41) el hombre que recibió un disparo en medio de una gresca en el Barrio Las Pampas, en Pocito, perdió la vida en horas de la madrugada ; confirmaron fuentes judiciales a este diario.

Por esta brutal agresión hay dos personas detenidas. El presunto autor del disparo, Alejandro Lara (28) y Jonathan Arancibia, alias “Tartamudo”, que está señalado de estar junto a Lara y de haberle proporcionado el arma de fuego.

Los videos de la brutal gresca por la que un hombre pelea por su vida — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

Cabe destacar que los miembros de la Justicia realizaron un sinfín de allanamientos en esta el B° Las Pampas para dar con estos y en un principio solo detuvieron a Lara. Además, se secuestraron un montón de objetos importantes para la investigación, como vainas servidas y proyectiles, pero el arma no fue hallada.

Tras darse a conocer la cara del “Tartamudo” ya que estaba en calidad de prófugo, este se presentó junto a su abogado en los pasillos de tribunales y quedó aprehendido hasta la audiencia; la misma sería el próximo miércoles en horas de la mañana.

El violento enfrentamiento fue el pasado domingo en el Sector 2 del Barrio Las Pampas, en Pocito. Todo comenzó en la mañana con el enfrentamiento de dos mujeres, entre ellas la hermana de la víctima fatal (Caballero) y la esposa de Lara. Tras esta pelea, los Caballeros se dirigieron hasta la comisaría a radicar la denuncia. Cuando volvieron se encontraron a Lara y Arancibia saliendo de su casa, ya que habían entrado a robar después de romperle las ventanas.

Supuestamente, la hermana de Ricardo Caballero manifestó que estos le apuntaron con un arma y salieron de la vivienda sin problema. Ellos se quedaron arreglando los destrozos y en un momento, su hermano salió de la casa para irse y ahí fue abordado por los dos atacantes, seguidamente Caballero recibió el disparo en el abdomen.