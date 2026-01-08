En Sarmiento: en el fondo no solo tenían aves en cautiverio, sino también gran cantidad de plantas de marihuana

Un operativo policial realizado en la localidad de Los Berros, Sarmiento, terminó con el secuestro de más de 20 plantas de marihuana que se encontraban en el fondo de una vivienda particular. El procedimiento se originó a partir de una investigación por la presunta comercialización de aves autóctonas y especies mantenidas en cautiverio.

De acuerdo a la información oficial, personal de la Unidad Policial Rural N°4, en conjunto con efectivos de la Dirección de Drogas Ilegales (D.D.I.), llevó adelante un allanamiento en una vivienda perteneciente a un hombre de apellido Vargas, tras contar con la correspondiente autorización del Juzgado de Paz de Pocito.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos hallaron un total de 22 plantas de cannabis, las cuales se encontraban acondicionadas dentro de carpas de lona, presuntamente destinadas a su cultivo. Posteriormente, personal especializado de la D.D.I. confirmó que se trataba efectivamente de plantas de marihuana.

Ante este hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro inmediato de las plantas y la notificación del propietario de la vivienda sobre los actuados. Cabe destacar que, pese al importante decomiso, no se registraron personas detenidas en el marco del procedimiento.