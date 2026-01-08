jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

En Sarmiento: en el fondo no solo tenían aves en cautiverio, sino también gran cantidad de plantas de marihuana

El procedimiento lo llevó a cabo la Policía de la Unidad Rural y lo realizó en la localidad de Los Berros. No hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.17.36

Un operativo policial realizado en la localidad de Los Berros, Sarmiento, terminó con el secuestro de más de 20 plantas de marihuana que se encontraban en el fondo de una vivienda particular. El procedimiento se originó a partir de una investigación por la presunta comercialización de aves autóctonas y especies mantenidas en cautiverio.

Lee además
La nueva estación transformadora está ubicada en el departamento Sarmiento y forma parte del plan provincial de fortalecimiento eléctrico.
Infraestructura energética

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico
la tremenda historia detras del choque mortal en sarmiento: la victima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

De acuerdo a la información oficial, personal de la Unidad Policial Rural N°4, en conjunto con efectivos de la Dirección de Drogas Ilegales (D.D.I.), llevó adelante un allanamiento en una vivienda perteneciente a un hombre de apellido Vargas, tras contar con la correspondiente autorización del Juzgado de Paz de Pocito.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.17.31

Durante la inspección del inmueble, los efectivos hallaron un total de 22 plantas de cannabis, las cuales se encontraban acondicionadas dentro de carpas de lona, presuntamente destinadas a su cultivo. Posteriormente, personal especializado de la D.D.I. confirmó que se trataba efectivamente de plantas de marihuana.

Ante este hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro inmediato de las plantas y la notificación del propietario de la vivienda sobre los actuados. Cabe destacar que, pese al importante decomiso, no se registraron personas detenidas en el marco del procedimiento.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.18.06
Temas
Seguí leyendo

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Estafaron en $100.000.000 al empresario y presidente de un conocido club de Sarmiento

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Chimbas: entró a una vivienda "como pancho por su casa", sacó $10.000 de una billetera y huyó

Dos adolescentes, de 14 y 15 años, protagonizaron un violento choque en Rivadavia

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Te Puede Interesar

La Serena blindada y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más
Tiempo en Chile

La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

Por Luz Ochoa
Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito
Condena

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Las colonias de verano, suspendidas en casi todo San Juan este viernes 9 de enero.
Medida preventiva

Suspenden las colonias de verano en San Juan para este viernes 9 de enero, excepto en tres departamentos

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia