A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022.

Este 1 de enero se cumplieron cuatro años del femicidio de Yoselí Ailén Rodríguez Pereyra , la niña de 11 años que fue abusada y asesinada en Sarmiento, en un hecho que conmocionó a todo San Juan. En el aniversario, la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio difundió un mensaje a través de sus redes sociales para recordar a la menor y renovar el reclamo de memoria y conciencia social.

En la publicación señalaron que “en la madrugada del 1 de enero de 2022 se apagó una luz pequeña pero intensa”, en referencia al crimen que marcó a la familia y a la comunidad local. Desde la organización recordaron que acompañaron a los padres y hermanos de Yoselí desde el primer momento y destacaron cómo era la niña según el testimonio de sus maestras. Indicaron que era una pequeña llena de vida, con sueños simples y un fuerte vínculo con su familia. También remarcaron que su ausencia dejó un vacío irreparable y reafirmaron el compromiso de no permitir que su historia sea olvidada.

image

El mensaje concluye con un llamado de atención a la sociedad: “Los femicidios existen, incluso cuando las víctimas son niñas, y negar esta realidad pone en riesgo a mujeres y niñas”. La publicación cerró con la consigna #YoselíPresenteAhoraYSiempre.

El femicidio ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2022, luego de los festejos de Año Nuevo. Yoselí fue abusada sexualmente y asesinada de múltiples puñaladas. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en un descampado, a unos 150 metros de su vivienda, en un asentamiento de Sarmiento. Desde el inicio de la investigación, la familia apuntó como autor del crimen a su primo, Juan Carlos “Pelado” Rodríguez.

image

El caso generó una fuerte conmoción social y derivó en marchas y movilizaciones en pedido de justicia, especialmente en Media Agua. Finalmente, el 8 de marzo de 2022, el acusado fue condenado a reclusión perpetua tras un acuerdo de juicio abreviado.

Embed - Desde el cielo así se vio la multitudinaria marcha por Yoselí Rodríguez en Sarmiento

La sentencia lo halló culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género, en perjuicio de su prima Yoselí Rodríguez.