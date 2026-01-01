jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

La Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio recordó el brutal crimen ocurrido el 1 de enero de 2022. También remarcaron que su ausencia dejó un vacío irreparable y reafirmaron el compromiso de no permitir que su historia sea olvidada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022.

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022.

Este 1 de enero se cumplieron cuatro años del femicidio de Yoselí Ailén Rodríguez Pereyra, la niña de 11 años que fue abusada y asesinada en Sarmiento, en un hecho que conmocionó a todo San Juan. En el aniversario, la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio difundió un mensaje a través de sus redes sociales para recordar a la menor y renovar el reclamo de memoria y conciencia social.

Lee además
violento episodio en mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja
Conmoción

Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja
brutal femicidio: golpeo a su pareja y la atropello con un camion
Crimen

Brutal femicidio: golpeó a su pareja y la atropelló con un camión

En la publicación señalaron que “en la madrugada del 1 de enero de 2022 se apagó una luz pequeña pero intensa”, en referencia al crimen que marcó a la familia y a la comunidad local. Desde la organización recordaron que acompañaron a los padres y hermanos de Yoselí desde el primer momento y destacaron cómo era la niña según el testimonio de sus maestras. Indicaron que era una pequeña llena de vida, con sueños simples y un fuerte vínculo con su familia. También remarcaron que su ausencia dejó un vacío irreparable y reafirmaron el compromiso de no permitir que su historia sea olvidada.

image

El mensaje concluye con un llamado de atención a la sociedad: “Los femicidios existen, incluso cuando las víctimas son niñas, y negar esta realidad pone en riesgo a mujeres y niñas”. La publicación cerró con la consigna #YoselíPresenteAhoraYSiempre.

El femicidio ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2022, luego de los festejos de Año Nuevo. Yoselí fue abusada sexualmente y asesinada de múltiples puñaladas. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en un descampado, a unos 150 metros de su vivienda, en un asentamiento de Sarmiento. Desde el inicio de la investigación, la familia apuntó como autor del crimen a su primo, Juan Carlos “Pelado” Rodríguez.

image

El caso generó una fuerte conmoción social y derivó en marchas y movilizaciones en pedido de justicia, especialmente en Media Agua. Finalmente, el 8 de marzo de 2022, el acusado fue condenado a reclusión perpetua tras un acuerdo de juicio abreviado.

Embed - Desde el cielo así se vio la multitudinaria marcha por Yoselí Rodríguez en Sarmiento

La sentencia lo halló culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género, en perjuicio de su prima Yoselí Rodríguez.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Indignación en Rivadavia: en segundos robaron $100.000 en ropa del interior de un auto

Del fenómeno de las amenazas de bomba a las estafas fuera de serie, lo más insólito que dejó el 2025

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Dos abuelas fueron atacadas por encapuchados en su casa en Pocito y sufrieron el robo de $3.000.000 y joyas

Choque en Capital: un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra una camioneta

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022. video
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026