Recuperaron una moto robada a una portera en Chimbas y apuntan contra uno de "Los Matacos" por sustraer el rodado

Una motocicleta que fue robada a una portera de una escuela de Chimbas fue recuperada por personal policial tras una serie de tareas investigativas. El hecho ocurrió a pocos días de finalizar el año e indicaron que el autor del incidente es un integrante de " Los Matacos ".

Sarmiento Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Inseguridad Preocupación en Jáchal por el robo de una moto en una esquina transitada: piden ayuda para recuperarla

Según informaron fuentes policiales, el robo se registró el pasado 30 de diciembre en la Escuela Provincia de La Rioja, ubicada sobre calle Mendoza Norte. La damnificada, una mujer de 39 años que cumple funciones como portera en la institución, denunció la sustracción de su motocicleta Zanella ZB de 110 cc, de color negro, que tenía colocado un escudo del Club San Martín de San Juan.

De acuerdo a la denuncia, el rodado se encontraba dentro del predio del establecimiento educativo, en un sector que cuenta con cierre perimetral de tela romboidal, sin medidas de seguridad adicionales ni cámaras de vigilancia, lo que habría facilitado la maniobra delictiva.

image

En el avance de la investigación, la mujer señaló sus sospechas sobre la posible participación de integrantes de la familia conocida como “Los Matacos”, del barrio Villa Centenario, personas mencionadas en reiteradas oportunidades en el ámbito policial por distintos hechos contra la propiedad.

Tras las tareas realizadas por efectivos de la Brigada de Investigaciones Departamental Nº 2, la motocicleta fue recuperada al día siguiente del robo. Además, una persona mayor de edad quedó detenida por el delito de encubrimiento y el caso quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.