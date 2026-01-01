jueves 1 de enero 2026

Música

Giselle Aldeco entra al 2026 con una grabación 'distinta' y un puñado de proyectos por disfrutar

La folklorista se animó a cruzarse al género de la cumbia para acompañar a sus amigos de Los Parhelios. Ahora unos días de vacaciones para recargar energías antes de la temporada de festivales.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Giselle Aldeco, durante una de sus presentaciones en el 2025.

Giselle Aldeco, durante una de sus presentaciones en el 2025.

La escena del folklore sanjuanino tiene en Giselle Aldeco a una de sus figuras más activas. Tras cerrar un 2025 marcado por una agenda frenética y un crecimiento sostenido en su carrera, la cantante y coconductora del programa televisivo "El Fogón" se prepara para un 2026 que promete ser bisagra. Entre el riesgo artístico de explorar nuevos géneros y la consolidación de su faceta como compositora, Aldeco encara el nuevo año con la madurez de quien sabe disfrutar cada paso del camino.

Una apuesta diferente: El salto a la cumbia

El inicio de este nuevo ciclo llega con una sorpresa que rompe los moldes tradicionales de su repertorio. De la mano de Los Parhelios, Giselle se aventuró en una grabación que la aleja momentáneamente de su amado folklore para sumergirse en ritmos tropicales.

"La última grabación fue invitación de los chicos de Los Parhelios, que la verdad a mí me pone muy feliz, muy contenta. Yo los conozco ya hace muchos años, primero cuando cantaban por separado y después cuando se juntaron. Incluso con Fabián Barrera compartimos un grupo solidario también donde estuvimos cantando juntos mucho tiempo", comentó Giselle.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 21.48.46 (1)

"Ellos saben mi admiración y mi respeto hacia el trabajo que hacen y cuando me propusieron grabar esta canción inmediatamente les dije que sí. Por supuesto que voy a reservar el título de la canción por respeto a los chicos, pero sí puedo comentar que se trata de una cumbia. Para mí fue todo un desafío y siempre estoy muy abierta a poder bucear en otros géneros", agregó Aldeco, quien deslizó que es bastante probable que en febrero de 2026 ya esté disponible en todas las plataformas digitales.

A pesar de sus incursiones en otros ritmos, la esencia cuyana sigue copando su hoja de ruta. Durante el último tramo del año pasado, Aldeco estrenó "Bailemos compadre", un gato cuyano nacido de una colaboración de alto nivel junto al productor santafesino Martín Facio y el músico bonaerense Trabuco González.

Esta pieza ya tuvo su bautismo de fuego en escenarios de peso como la Fiesta de la Tradición y la Fiesta Nacional del Sol. Sin embargo, el proyecto tiene un alcance mayor: "Este gato cuyano forma parte de un disco federal que está gestando Martín y que va a presentar en Cosquín el 19 o 20 de enero", afirmó Giselle, quien ya prepara las valijas con la ilusión de estar presente en la plaza Próspero Molina: "Tengo muchas ganas de rumbear para aquellos pagos para no perdérmela".

Balance y lo que vendrá: Canciones propias y "El Fogón"

El 2025 terminó en lo más alto, con una gustosa actuación la Fiesta del Carrerito, en 25 de Mayo. Tras ese vértigo, la cantante hizo un necesario alto en el camino: "En el arranque del 2026 vamos a tomarnos unos días de vacaciones todos los chicos de la banda porque la verdad que el fin de año ha sido muy intenso".

Pero el descanso será breve, ya que marzo marcará el inicio de su proyecto más personal hasta la fecha. Giselle Aldeco ha decidido que es el momento de mostrar su propia pluma. "A partir de marzo me pondré a trabajar en un nuevo material que estará compuesto por canciones propias. Con toda la humildad, el respeto y el cariño lo voy a poner a consideración del público", adelantó.

Este desafío discográfico convivirá con su labor en "El Fogón", donde continúa defendiendo la cultura popular frente a cámara, y con una gira que la llevará por los distintos festivales que atraviesan la geografía provincial y un poco más allá.

Embed - Giselle Aldeco Carrerito 2025

