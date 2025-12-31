Quién es Robert Strom, el magnate francés que empezó un romance con Zaira Nara

En los últimos días, Zaira Nara quedó en el centro de la escena tras la difusión de imágenes junto al empresario francés Robert Strom en Punta del Este.

Muy grave Romina Gaetani fue internada luego de denunciar un hecho de violencia de género por parte de su expareja

Aunque la modelo negó públicamente cualquier relación sentimental, en programas de espectáculos y redes sociales comenzaron a circular datos sobre quién es Strom , su origen familiar, su fortuna y los vínculos que lo conectan con figuras del polo y la alta sociedad europea.

El nuevo amor de Zaira Nara, un heredero de un imperio comercial en Europa

Según se contó en el programa SQP, Robert Strom sería nieto de un magnate francés con fuerte presencia en el negocio de los centros comerciales en Europa. De acuerdo con los testimonios televisivos, la familia estaría vinculada a la propiedad de decenas de shoppings en Francia y España, conformando uno de los grupos privados más relevantes del sector.

En ese marco, se afirmó que Strom heredó directamente parte de ese imperio tras la muerte de su abuelo, ocurrida alrededor de 2021. También se mencionó que el empresario ostentaría un título nobiliario, motivo por el cual en el ambiente se lo identifica como “caballero”, aunque no se precisó oficialmente el alcance legal de esa distinción.

Vínculos con el polo y la familia Zavaleta

El supuesto vínculo entre Zaira Nara y Strom habría surgido en el entorno del polo, según relató Yanina Screpante, quien aseguró que ya se hablaba de la relación durante la final de ese deporte. Incluso se mencionó que Pampita y Martín Pepa habrían funcionado como nexo entre ambos.

Además, trascendió que Strom está emparentado con Clemente “Corcho” Zavaleta, hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, ya que su hermana Isabelle estaría casada con el polista. Esa conexión familiar reforzó la presencia de Strom en el circuito social argentino vinculado al deporte y el espectáculo.

Pese a todas estas versiones, Zaira Nara fue categórica al negar el romance. “No hay nada para contar”, aclaró y aseguró que desconoce los rumores que circularon en los últimos días. Por ahora, la relación sigue envuelta en especulaciones y sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.