sábado 27 de diciembre 2025

Comunicado

Se conoció el primer parte médico, estando en Buenos Aires, del cocinero Christian Petersen

El comunicado se dio a conocer a las horas de que el chef fuera trasladado desde San Martín de los Andes hacia Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico informando que Christian Petersen permanece estable tras su reciente traslado a la capital argentina para ser atendido en un centro de mayor complejidad. El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), indica que “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad.

Christian Petersen: cuál es su estado de salud; lo trasladaron a Buenos Aires
Al arribar al Hospital, CP se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención.

El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

image

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo confirmaba el estado reservado del paciente e instaba al máximo respeto por su privacidad. Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una estricta política de confidencialidad, focalizando los esfuerzos en el acompañamiento cercano.

En este contexto, el círculo íntimo de Petersen reconoció la labor de los profesionales que lo atendieron y manifestó su gratitud. En un mensaje difundido antes de las fiestaas, la familia expresó: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Su hermano, Roberto Petersen, también resaltó la dedicación médica y la fortaleza de Christian, junto con el apoyo recibido.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja mantenía varios proyectos personales y profesionales antes del incidente, incluyendo la gestión de un restaurante en Buenos Aires, desarrollos televisivos y planes de viaje.

El caso generó una amplia ola de solidaridad en el sector gastronómico y en redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento. Desde el canal elGourmet, que tiene en su pantalla un ciclo culinario de los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef, en consonancia con la decisión de la familia de preservar la intimidad y subrayar el impacto positivo del apoyo público y privado en momentos de alta exposición.

Previo a esta situación, Petersen atravesaba una etapa de replanteo personal y buscaba un mejor equilibrio entre su vida laboral y familiar, así como la delegación de responsabilidades en sus proyectos. Tras la emergencia, el resguardo de la privacidad adquirió aún mayor importancia para el chef y su entorno, priorizándose el acompañamiento íntimo frente a la exposición pública.

La familia y allegados consideran que el afecto recibido y el respeto constante de la sociedad representan un sostén clave para la recuperación de Christian Petersen y el bienestar de quienes lo acompañan en este momento delicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan

