viernes 26 de diciembre 2025

Gran expectativa

Lali en River: dónde y cómo comprar entradas para el 'Monumental 2026'

Las entradas, a la venta desde las 11:00 de este viernes. Precios, link oficial, pasos de compra y cómo evitar estafas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lali Espósito comienza a vender sus entradas para River este viernes.

Lali anunció que el 6 de junio se presentará por primera vez en el estadio de River, marcando un nuevo hito en su carrera, tras un año excepcional en el que regresó al estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200 mil personas.

También sumó más de 350 mil personas en su tour mundial, sacó uno de los discos más aclamados del año y lanzó su propio documental en Netflix. Su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.

Cómo comprar las entradas para Lali en River

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 26 de diciembre a las 11 horas a través de AllAccess.

Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general.

Un año intenso

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla de Montevideo. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: Lali: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

FUENTE: Clarín

