Una famosa sanjuanina confirmó su relación amorosa con un intendente sureño

La Navidad dejó algo más que saludos y brindis en las redes sociales. Carolina Oro, influencer sanjuanina y ex Virreina Nacional del Sol, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías junto al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, confirmando de manera pública el vínculo sentimental que desde hace tiempo circulaba como versión en medios del sur del país.

Las imágenes fueron compartidas en su cuenta personal de Instagram durante la noche del 24 de diciembre, donde se los ve sonrientes, abrazados y compartiendo la cena navideña. Junto a las postales, Oro escribió una frase que terminó de despejar cualquier duda: “Feliz Navidad, capitán de mi sonrisa”.

intendente2

intendente3

Los rumores que anticiparon la confirmación

Desde octubre pasado, medios sureños difundieron versiones sobre una presunta relación sentimental entre el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y la famosa influencer sanjuanina Carolina Oro, de 29 años. Según las publicaciones de esos medios, el jefe comunal habría sido visto junto a Oro durante los festejos por el aniversario de la capital fueguina, donde —de acuerdo con lo informado— la ex Virreina Nacional del Sol lo acompañó tanto en la cena de los antiguos pobladores como en el palco de autoridades durante el desfile oficial.

Si bien hasta ahora ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas al respecto, el gesto de la sanjuanina en plena Nochebuena terminó por confirmar las versiones que circulaban desde hace meses.

Carolina Oro fue coronada Virreina Nacional del Sol en 2017 y desde entonces desarrolló una presencia activa en redes sociales, donde actualmente cuenta con miles de seguidores. En su perfil comparte contenido vinculado a la moda, los viajes y distintos eventos sociales, además de colaboraciones con marcas y emprendimientos. También trabajó en reconocidos medios de comunicación de la provincia, lo que la convirtió en una figura conocida dentro y fuera de San Juan.