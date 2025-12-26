viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio y contó cómo sigue su salud

El entorno del reconocido chef va rompiendo el hermetismo e informan los avances en su salud. En las últimas horas, Roberto Petersen rompió el silencio: los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que comenzó como un desafío deportivo terminó en una emergencia médica que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, sin detalles precisos sobre la gravedad del cuadro. Sin embargo, en las últimas horas el cerco informativo se rompió: por primera vez, el círculo íntimo de Christian Petersen decidió hablar oficialmente para aclarar qué fue lo que desencadenó su internación.

Lee además
Lali Espósito comienza a vender sus entradas para River este viernes.
Gran expectativa

Lali en River: dónde y cómo comprar entradas para el 'Monumental 2026'
una famosa sanjuanina confirmo su relacion amorosa con un intendente sureno
Redes

Una famosa sanjuanina confirmó su relación amorosa con un intendente sureño

El comunicado completo de Roberto

En las últimas horas, Roberto Petersen, rompió el silencio a través de sus historias de Instagram para agradecer el aluvión de cariño recibido. “Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, escribió el cocinero, visiblemente conmovido.

image

En sintonía con la información oficial, Roberto confirmó que Christian “viene día tras día, de a poco, recuperándose”, atribuyendo esta evolución a la atención del equipo médico del Hospital de San Martín de los Andes y a la “fuerza que lo caracteriza”.

El diagnóstico: stress físico y falla multiorgánica

Para disipar rumores y especulaciones, la familia publicó una carta el pasado 24 de diciembre en la cuenta oficial del chef. Allí, detallaron que el incidente no fue un hecho menor. Según el texto, Petersen sufrió un “importante stress físico” derivado del “excesivo esfuerzo” realizado durante el ascenso a la cumbre.

Este desgaste extremo desembocó en un “cuadro preventivo cardiológico” que rápidamente escaló en complejidad. “Esta situación derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, explicaron sus allegados, revelando la verdadera magnitud del susto. En el comunicado, la familia no escatimó elogios para el guía de la excursión, destacando su “certero diagnóstico” en medio de la montaña, una acción que resultó vital para activar los protocolos de emergencia a tiempo.

Hoy, la noticia es esperanzadora. Los Petersen aprovecharon la Navidad para anunciar una “franca mejoría” de Christian, agradeciendo el profesionalismo de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que manejaron con cordialidad un cuadro que, admiten, “en principio parecía más sencillo” pero que requirió de toda la pericia médica. Mientras el chef continúa su recuperación, su entorno celebra "el respeto y la tan amorosa valoración de la vida" que han recibido de parte del público.

Seguí leyendo

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Lujo total: así fue la Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi

Antonela Roccuzzo reveló detalles de la Navidad de Leo Messi y su familia

La 'Divina Juventud' de Echega sale a pasear con un guiño al eterno Juan Carlos Rubio

Stranger Things 5 en Netflix Argentina: a qué hora se estrena el Volumen 2 de la serie

Evangelina Anderson e Ian Lucas se dejaron de seguir en redes: ¿qué pasó?

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

Dos músicos muy populares mostraron su romántica Navidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una famosa sanjuanina confirmo su relacion amorosa con un intendente sureno
Redes

Una famosa sanjuanina confirmó su relación amorosa con un intendente sureño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.
Atención

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Te Puede Interesar

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto
Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen