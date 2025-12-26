El hermano de Christian Petersen rompió el silencio y contó cómo sigue su salud

Lo que comenzó como un desafío deportivo terminó en una emergencia médica que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo, sin detalles precisos sobre la gravedad del cuadro. Sin embargo, en las últimas horas el cerco informativo se rompió: por primera vez, el círculo íntimo de Christian Petersen decidió hablar oficialmente para aclarar qué fue lo que desencadenó su internación.

En las últimas horas, Roberto Petersen , rompió el silencio a través de sus historias de Instagram para agradecer el aluvión de cariño recibido. “Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia” , escribió el cocinero, visiblemente conmovido.

image

En sintonía con la información oficial, Roberto confirmó que Christian “viene día tras día, de a poco, recuperándose”, atribuyendo esta evolución a la atención del equipo médico del Hospital de San Martín de los Andes y a la “fuerza que lo caracteriza”.

El diagnóstico: stress físico y falla multiorgánica

Para disipar rumores y especulaciones, la familia publicó una carta el pasado 24 de diciembre en la cuenta oficial del chef. Allí, detallaron que el incidente no fue un hecho menor. Según el texto, Petersen sufrió un “importante stress físico” derivado del “excesivo esfuerzo” realizado durante el ascenso a la cumbre.

Este desgaste extremo desembocó en un “cuadro preventivo cardiológico” que rápidamente escaló en complejidad. “Esta situación derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, explicaron sus allegados, revelando la verdadera magnitud del susto. En el comunicado, la familia no escatimó elogios para el guía de la excursión, destacando su “certero diagnóstico” en medio de la montaña, una acción que resultó vital para activar los protocolos de emergencia a tiempo.

Hoy, la noticia es esperanzadora. Los Petersen aprovecharon la Navidad para anunciar una “franca mejoría” de Christian, agradeciendo el profesionalismo de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que manejaron con cordialidad un cuadro que, admiten, “en principio parecía más sencillo” pero que requirió de toda la pericia médica. Mientras el chef continúa su recuperación, su entorno celebra "el respeto y la tan amorosa valoración de la vida" que han recibido de parte del público.