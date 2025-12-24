El hijo de Christian Petersen realizó un curioso posteo

La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín.

Tras la internación Hablaron los guías que acompañaron a a Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín: qué dijeron

Quien reapareció públicamente fue Hans Petersen , el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza uno de los versos de la canción.