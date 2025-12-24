miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

El hijo de Christian Petersen realizó un curioso posteo

Hans Petersen, el hijo del afamado chef, que continua internado en grave estado, dejó un llamativo posteo en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín.

Lee además
hablaron los guias que acompanaron a a christian petersen en la excursion al volcan lanin: que dijeron
Tras la internación

Hablaron los guías que acompañaron a a Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín: qué dijeron
Christian Petersen sigue internado en San Martín de los Andes.
Sigue internado

Examen toxicológico a Christian Petersen: aseguran que "dio positivo en..."

Quien reapareció públicamente fue Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza uno de los versos de la canción.

image
Seguí leyendo

Brutal femicidio: Golpeó a su pareja, y la atropelló con un camión

Bandas cambiarias ajustadas por inflación: hasta dónde puede trepar el dólar en enero

Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Autorizan que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Gripe H3N2 en Argentina: advierten que un remedio conocido puede ser útil, ¿cuándo tomarlo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio del escandalo con la afa, se caso el hijo de chiqui tapia: la pomposa boda de ivan y micaela y las fotos del festejo
Felices

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Te Puede Interesar

El caso Nata conmovio a los argentinos en la previa a Navidad. Se presentaron 700 postulantes para adoptarlo.
Buscando familia

Convocatorias públicas a adopciones en San Juan: los últimos 5 casos provinciales y cómo terminaron

Por Miriam Walter
El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan
Historia

El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado
Casuarinas

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación
Parte Médico

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación

Imagen ilustrativa. video
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos