Espectáculos

Una ex Gran Hermano está internada en terapia intensiva y hay preocupación por su salud

La ex participante lleva una semana en terapia intensiva de una clínica porteña con un pronóstico reservado. ¿Quién es y qué tiene?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Silvina Scheffler, expareja de Nito Artaza, está internada en terapia intensiva en la Clínica Bazterrica con un cuadro de leptospirosis, reveló este sábado el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales.

image

El productor teatral detalló a TN Show que la ex Gran Hermano “estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común“.

"Fue delicado el tema porque fue un virus que no lo encontraban, al final se lo detectaron”, agregó.

Sobre la atención que recibió la ex Gran Hermano, Artaza indicó: “Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto. Estuvo su hermana y desde Entre Ríos también vino su madre”.

“Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también”, sumó el comediante.

Por último, Nito se mostró esperanzado de que Scheffler reciba el alta a la brevedad: “Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba. Y la medicación fue muy acertada. Y creo que va a salir bien. Si Dios quiere, en los próximos días estará en su casa. Gracias”.

