sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detenidos

Atraparon a dos sujetos por robar celulares en el Barrio Marquesado

La policía logró aprehender a los sospechosos tras un rápido operativo en el Lote Hogar 53. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en un procedimiento de flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2806be13-18f7-4977-8c9d-8db414071d6f

Dos hombres fueron detenidos en el Barrio Marquesado III tras ser señalados como responsables del robo de dos celulares** en un domicilio del Lote Hogar 53. Según informaron las autoridades, los sospechosos fueron identificados como Paredes y Alcaraz.

Lee además
detienen a una mujer en el parque de chimbas por robar un celular
Flagrancia

Detienen a una mujer en el Parque de Chimbas por robar un celular
que hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los companeros de su hijo del colegio palermo chico
Investigación

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Tras recibir la alerta, la policía realizó recorridas por la zona y detectó a Paredes, quien intentó fugarse, pero fue aprehendido en un domicilio colindante con un teléfono ZTE negro en su poder. Minutos después, localizaron a Alcaraz, que estava escondido en un inmueble cercano. Ambos fueron trasladados a la comisaría 30ta y quedaron bajo custodia.

En el lugar intervino el Dr. Codorniu, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades.

Temas
Seguí leyendo

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

La infinita cantidad de billetes que les secuestraron a los hermanos condenados por un robo en Rivadavia

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Pasará cuatro meses en el Penal por robar una prenda en un local de lencería

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Golpe a una distribuidora: un ladrón trepó más de dos metros y se robó 20 cajones de Coca y 8 de cerveza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una ex gran hermano esta internada en terapia intensiva y hay preocupacion por su salud
Espectáculos

Una ex Gran Hermano está internada en terapia intensiva y hay preocupación por su salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Te Puede Interesar

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo
Policiales

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna