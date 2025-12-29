Entre Karina y El Polaco: Sol Cwirkaluk brilla con voz propia y sorprende en redes

La irrupción de Sol Cwirkaluk en redes sociales no pasó inadvertida. Con un video casero, sin artificios ni puesta en escena, la joven de 18 años mostró su voz al interpretar “La Perla” , una de las canciones más recientes de Rosalía. El resultado fue inmediato: miles de reacciones, comentarios encendidos y una pregunta que comenzó a circular con fuerza entre los usuarios: ¿está naciendo una nueva figura de la música argentina?

Video Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"

La grabación, publicada por la propia Sol, acumuló más de 175 mil “me gusta” en pocas horas. La elección del tema y la intensidad de su interpretación llamaron la atención de seguidores y curiosos, que destacaron la potencia vocal y la sensibilidad con la que encaró la canción. Sin producción profesional de por medio, el foco estuvo puesto exclusivamente en su voz y en la conexión que logró con el público.

Hija de artistas, identidad propia La hija de Karina La Princesita y El Polaco mostró su voz en las redes al interpretar “La Perla”, una de las canciones más recientes de Rosalía. pic.twitter.com/PyJy1qwTk8

Las redes se poblaron de mensajes celebratorios. Algunos remarcaron el peso del apellido y la herencia musical, mientras que otros señalaron similitudes con Karina. No faltaron tampoco quienes la ubicaron entre las voces jóvenes más prometedoras del país, comparándola con artistas consagradas de su generación. El consenso fue claro: talento no le falta.

El interés renovado también reavivó la conversación sobre su historia familiar. Crecer entre escenarios, ensayos y giras marcó el camino de Sol desde chica. Sin embargo, hasta ahora, su presencia artística se había mantenido ligada a apariciones puntuales y a contenidos espontáneos en plataformas digitales.

image

Un antecedente reciente reforzó esa percepción. Durante la fiesta de egresados de su colegio, Sol se subió al escenario para interpretar a Donna en una versión de Mamma Mia. La actuación fue celebrada por sus compañeros y tuvo una fuerte repercusión en redes, donde tanto Karina como El Polaco expresaron públicamente su orgullo. Las imágenes del festejo, cargadas de emoción y complicidad familiar, se multiplicaron entre seguidores.

En paralelo, la joven también transitó experiencias propias de su edad. El viaje de egresados a Bariloche quedó registrado en fotos y videos que la mostraron disfrutando con amigos, participando de fiestas temáticas y sumándose a disfraces creativos que fueron desde personajes de fantasía hasta guiños al cosplay.

Mientras el video musical sigue circulando y sumando reproducciones, la incógnita permanece abierta. Por ahora, Sol Cwirkaluk elige expresarse desde la intimidad de sus redes. Pero el entusiasmo del público deja en claro que, si decide dar un paso más, la atención estará puesta en cada nota que cante.