lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hija de artistas, identidad propia

Entre Karina y El Polaco: Sol Cwirkaluk brilla con voz propia y sorprende en redes

La hija de Karina La Princesita y El Polaco compartió un video cantando un tema de Rosalía y su interpretación generó una ola de elogios, comparaciones y expectativa en el mundo digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La irrupción de Sol Cwirkaluk en redes sociales no pasó inadvertida. Con un video casero, sin artificios ni puesta en escena, la joven de 18 años mostró su voz al interpretar “La Perla”, una de las canciones más recientes de Rosalía. El resultado fue inmediato: miles de reacciones, comentarios encendidos y una pregunta que comenzó a circular con fuerza entre los usuarios: ¿está naciendo una nueva figura de la música argentina?

Lee además
una sanjuanina recomendo salir con turros y se volvio viral: es mi debilidad en los hombres
Video

Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"
confirman la fecha del primer show como solista de la pepa brizuela en san juan
Show esperado

Confirman la fecha del primer show como solista de la Pepa Brizuela en San Juan
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005761196805480503?s=20&partner=&hide_thread=false

La grabación, publicada por la propia Sol, acumuló más de 175 mil “me gusta” en pocas horas. La elección del tema y la intensidad de su interpretación llamaron la atención de seguidores y curiosos, que destacaron la potencia vocal y la sensibilidad con la que encaró la canción. Sin producción profesional de por medio, el foco estuvo puesto exclusivamente en su voz y en la conexión que logró con el público.

Las redes se poblaron de mensajes celebratorios. Algunos remarcaron el peso del apellido y la herencia musical, mientras que otros señalaron similitudes con Karina. No faltaron tampoco quienes la ubicaron entre las voces jóvenes más prometedoras del país, comparándola con artistas consagradas de su generación. El consenso fue claro: talento no le falta.

El interés renovado también reavivó la conversación sobre su historia familiar. Crecer entre escenarios, ensayos y giras marcó el camino de Sol desde chica. Sin embargo, hasta ahora, su presencia artística se había mantenido ligada a apariciones puntuales y a contenidos espontáneos en plataformas digitales.

image

Un antecedente reciente reforzó esa percepción. Durante la fiesta de egresados de su colegio, Sol se subió al escenario para interpretar a Donna en una versión de Mamma Mia. La actuación fue celebrada por sus compañeros y tuvo una fuerte repercusión en redes, donde tanto Karina como El Polaco expresaron públicamente su orgullo. Las imágenes del festejo, cargadas de emoción y complicidad familiar, se multiplicaron entre seguidores.

En paralelo, la joven también transitó experiencias propias de su edad. El viaje de egresados a Bariloche quedó registrado en fotos y videos que la mostraron disfrutando con amigos, participando de fiestas temáticas y sumándose a disfraces creativos que fueron desde personajes de fantasía hasta guiños al cosplay.

Mientras el video musical sigue circulando y sumando reproducciones, la incógnita permanece abierta. Por ahora, Sol Cwirkaluk elige expresarse desde la intimidad de sus redes. Pero el entusiasmo del público deja en claro que, si decide dar un paso más, la atención estará puesta en cada nota que cante.

Seguí leyendo

La emoción de Marley por el primer año de su hija Milenka: "Agradezco que me hayas elegido"

Una famosa mandó al frente al novio de Wanda Nara: "Me invitó a tomar un café"

Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

Una ex Gran Hermano está internada en terapia intensiva y hay preocupación por su salud

Se conoció el primer parte médico, estando en Buenos Aires, del cocinero Christian Petersen

Christian Petersen: cuál es su estado de salud; lo trasladaron a Buenos Aires

Culebrón en puerta: una famosa modelo recibió un polémico mensaje del novio de Wanda Nara

Un repaso por las 5 series que definieron el año: incómodas, oscuras y necesarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una sanjuanina recomendo salir con turros y se volvio viral: es mi debilidad en los hombres
Video

Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes
Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria