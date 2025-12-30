martes 30 de diciembre 2025

Muy grave

Romina Gaetani fue internada luego de denunciar un hecho de violencia de género por parte de su expareja

La actriz denunció el hecho de violencia ocurrido en su domicilio; fue asistida y la UFI de Género investiga a su expareja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Romina Gaetani denunció que su sufrió un episodio de violencia por parte de su expareja en su domicilio; fue asistida e intervino la UFI de Género.

La actriz Romina Gaetani fue internada bajo observación médica luego de denunciar un episodio de violencia de género ocurrido en su domicilio del Tortuguitas Country Club, ubicado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación violenta dentro de una vivienda del barrio privado. Al llegar al lugar, el personal de seguridad indicó que se trataba de una mujer que habría sido agredida por su expareja, motivo por el cual se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME.

Ya en el interior del domicilio, Gaetani relató que su ex, Luis Cavanagh, se encontraba en una actitud violenta, presuntamente desencadenada por episodios de celos. La actriz presentaba golpes visibles en brazos y cadera, además de un marcado estado de nerviosismo, por lo que fue trasladada al Hospital de Pilar para una evaluación médica más exhaustiva.

En paralelo, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que quedó a cargo de la investigación. Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

De acuerdo a la información oficial, la pareja se había separado meses atrás. Si bien no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de la actriz, desde el programa LAM (América) informaron que Gaetani ya habría recibido el alta médica.

