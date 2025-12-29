La emoción de Marley por el primer año de su hija Milenka: "Agradezco que me hayas elegido"

Este domingo 28 de diciembre la segunda hija de Marley, Milenka Wiebe , cumplió un año. Para celebrarlo, el conductor le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram demostrándole todo su cariño.

“Hoy se cumple el primer añito de esta belleza de hija que es Milenka” , comenzó escribiendo Marley para sus más de ocho millones de seguidores.

“Mi agradecimiento infinito Milenka por haberme elegido como tu papá, y por haber cambiado la vida de todos y hacer nuestros días mucho mejores”, continuó el presentador.

Además, en la misma publicación se tomó un momento para dedicarle a la mujer dio a luz a Milenka. “Gracias eternas a Kasandra que recién hablaba con ella y me decía cómo esta bebé cambio para mejor su vida y la de su familia también”, comentó.

“Acá van partecitas de ese mágico 28 de diciembre de 2024 en el que llegaste a las 4.03 am. Gracias”, finalizó.

En el video, Marley mezcló las fotos más tiernas de la bebé, postales en familia, y también fragmentos de lo que fue su nacimiento.

El tierno posteo de Marley por el cumple de su hija Milenka