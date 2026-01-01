jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión antes del vuelo

Momento incómodo para Mauro Icardi y la China Suárez durante su salida del país

La pareja fue increpada por una mujer mientras se dirigía a embarcar rumbo a Turquía. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron una ola de comentarios en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mauro Icardi y la China Suárez se despidieron de la Argentina en medio de una situación incómoda que quedó registrada en video. Antes de partir hacia Turquía, donde planean recibir el Año Nuevo 2026, la pareja fue protagonista de un episodio de hostigamiento en el aeropuerto de Ezeiza, que en las últimas horas comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

Lee además
maxi lopez cerro el 2025 con la mejor noticia: nacio su hijo lando
Emoción total

Maxi López cerró el 2025 con la mejor noticia: nació su hijo Lando
se conocio un nuevo parte medico sobre la salud de christian petersen
Oficial

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

El hecho ocurrió mientras ambos avanzaban hacia la zona de embarque. En ese momento, una mujer les gritó una frase en alusión directa a Wanda Nara, comentario que fue captado por un celular y rápidamente se volvió viral. Aunque ni el futbolista ni la actriz respondieron, sus gestos evidenciaron el malestar que les generó la situación.

image

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio y no tardaron en generar repercusión, especialmente en la red social X. Allí, cientos de usuarios opinaron sobre el episodio y muchos de los comentarios fueron aún más agresivos que el grito original.

Frases cargadas de insultos y descalificaciones se multiplicaron en cuestión de minutos, reavivando la polémica que suele rodear cada aparición pública de la pareja, incluso cuando intentan mantener un perfil bajo y evitar declaraciones ante la prensa.

Un viaje marcado por la polémica

Durante su estadía en el país, Icardi y la China optaron por el silencio mediático y evitaron el contacto con periodistas. Sin embargo, su salida del país volvió a colocarlos en el centro de la escena, dejando en evidencia que la tensión alrededor de su relación sigue latente.

Pese al mal momento, ambos continuaron con su itinerario y emprendieron el viaje hacia Europa, donde pasarán las fiestas en pleno invierno.

El futuro de la pareja en Turquía

A más de un año de haber hecho pública su relación, la actriz y el delantero continúan proyectando una vida en común en el exterior. La China decidió acompañar a Icardi en esta etapa profesional y se instaló con él tras alcanzar acuerdos familiares vinculados a sus hijos.

La pareja alquiló una vivienda amplia, con comodidades pensadas para una estadía prolongada. Según trascendió, el plan es permanecer en Turquía al menos hasta mediados de 2026, un período clave para definir el futuro deportivo del delantero.

En paralelo, el presente de Icardi en el Galatasaray sigue generando versiones cruzadas. Mientras algunos aseguran que su ciclo en el club estaría llegando a su fin, otros sostienen que la dirigencia no tiene intenciones de desprenderse de una de sus figuras más importantes.

Seguí leyendo

Quién es Robert Strom, el magnate francés que empezó un romance con Zaira Nara

Romina Gaetani fue internada luego de denunciar un hecho de violencia de género por parte de su expareja

Entre Karina y El Polaco: Sol Cwirkaluk brilla con voz propia y sorprende en redes

Una sanjuanina recomendó salir con "turros" y se volvió viral: "Es mi debilidad en los hombres"

Confirman la fecha del primer show como solista de la Pepa Brizuela en San Juan

La emoción de Marley por el primer año de su hija Milenka: "Agradezco que me hayas elegido"

Una famosa mandó al frente al novio de Wanda Nara: "Me invitó a tomar un café"

Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Imagen ilustrativa
Justicia Federal

Un sanjuanino condenado por droga recibirá el Año Nuevo en su casa para cuidar a su padre

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad
El porvenir

Los desafíos de los sindicalistas sanjuaninos en el 2026: entre la reforma laboral de Milei y el combate de la informalidad