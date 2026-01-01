Momento incómodo para Mauro Icardi y la China Suárez durante su salida del país

Mauro Icardi y la China Suárez se despidieron de la Argentina en medio de una situación incómoda que quedó registrada en video. Antes de partir hacia Turquía , donde planean recibir el Año Nuevo 2026 , la pareja fue protagonista de un episodio de hostigamiento en el aeropuerto de Ezeiza , que en las últimas horas comenzó a circular con fuerza en redes sociales.

El hecho ocurrió mientras ambos avanzaban hacia la zona de embarque. En ese momento, una mujer les gritó una frase en alusión directa a Wanda Nara , comentario que fue captado por un celular y rápidamente se volvió viral. Aunque ni el futbolista ni la actriz respondieron, sus gestos evidenciaron el malestar que les generó la situación.

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio y no tardaron en generar repercusión, especialmente en la red social X. Allí, cientos de usuarios opinaron sobre el episodio y muchos de los comentarios fueron aún más agresivos que el grito original.

Frases cargadas de insultos y descalificaciones se multiplicaron en cuestión de minutos, reavivando la polémica que suele rodear cada aparición pública de la pareja, incluso cuando intentan mantener un perfil bajo y evitar declaraciones ante la prensa.

Un viaje marcado por la polémica

Durante su estadía en el país, Icardi y la China optaron por el silencio mediático y evitaron el contacto con periodistas. Sin embargo, su salida del país volvió a colocarlos en el centro de la escena, dejando en evidencia que la tensión alrededor de su relación sigue latente.

Pese al mal momento, ambos continuaron con su itinerario y emprendieron el viaje hacia Europa, donde pasarán las fiestas en pleno invierno.

El futuro de la pareja en Turquía

A más de un año de haber hecho pública su relación, la actriz y el delantero continúan proyectando una vida en común en el exterior. La China decidió acompañar a Icardi en esta etapa profesional y se instaló con él tras alcanzar acuerdos familiares vinculados a sus hijos.

La pareja alquiló una vivienda amplia, con comodidades pensadas para una estadía prolongada. Según trascendió, el plan es permanecer en Turquía al menos hasta mediados de 2026, un período clave para definir el futuro deportivo del delantero.

En paralelo, el presente de Icardi en el Galatasaray sigue generando versiones cruzadas. Mientras algunos aseguran que su ciclo en el club estaría llegando a su fin, otros sostienen que la dirigencia no tiene intenciones de desprenderse de una de sus figuras más importantes.