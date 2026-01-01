jueves 1 de enero 2026

Farándula y familia

Jimena Barón mostró la cara de su bebé por primera vez

La artista argentina presentó a Arturo, su segundo hijo nacido el 13 de junio de 2025, y compartió un emotivo mensaje en redes que cautivó a sus seguidores y posiciona fuerte en búsquedas sobre el bebé de Jimena Barón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-01 125641

La cantante y actriz Jimena Barón hizo vibrar las redes sociales al mostrarse por primera vez con su hijo Arturo, nacido el 13 de junio de 2025, y dedicándole palabras cargadas de amor y gratitud en un post que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y fanáticos de la farándula argentina.

Captura de pantalla 2026-01-01 125654

En su mensaje, Barón se refirió a la felicidad que siente de ser madre nuevamente y destacó la alegría que le trae ver a Arturo junto a su hijo mayor, Morrison “Momo” Osvaldo, fruto de su relación anterior con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Captura de pantalla 2026-01-01 125630

“Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría… Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día.” escribió la artista con gran emotividad, acompañando la publicación con tiernas imágenes que rápidamente acapararon la atención.

Captura de pantalla 2026-01-01 125648

Barón no escatimó en emociones y siguió con un texto que celebró la vida familiar: “Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto… Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes.” terminaba el mensaje que emocionó a miles de seguidores.

Captura de pantalla 2026-01-01 125641

El nacimiento de Arturo se produjo antes de la fecha estimada, ya que los estudios su embarazo indicaban que llegaría cerca del 24 de junio, pero finalmente llegó al mundo unos días antes, alegrando a toda la familia Barón-Palleiro.

Desde su llegada, el pequeño se convirtió en protagonista de momentos inolvidables: Jimena compartió también postales de la primera salida familiar con Arturo, junto a Matías Palleiro, su pareja, y Momo, emocionando aún más a sus fans con escenas de ternura entre hermanos.

La publicación concluyó con un cálido “Mamá Feliz 2026 ”, reflejando el inicio de un nuevo año lleno de amor y esperanza en la familia de Barón.

Con esta presentación oficial, la artista no solo celebra la llegada de su hijo sino que también coloca en el centro de la conversación mediática uno de los momentos más personales y felices de su vida, alimentando la tendencia en búsquedas relacionadas con Jimena Barón, nacimiento de Arturo y primeras fotos.

