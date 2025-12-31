miércoles 31 de diciembre 2025

Emoción total

Maxi López cerró el 2025 con la mejor noticia: nació su hijo Lando

El exfutbolista viajó a Suiza para acompañar el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson y lo anunció con un emotivo mensaje en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El último día de 2025 trajo una noticia llena de alegría para Maxi López y su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson. La pareja le dio la bienvenida a Lando, su segundo hijo juntos y el primer varón, que se suma a la familia que ya integraba la pequeña Elle.

A pesar de encontrarse en plena actividad laboral en Argentina y de participar del reality MasterChef Celebrity por Telefe, el exfutbolista decidió hacer una pausa y viajar a Suiza para estar presente en el nacimiento de su hijo. La llegada de Lando se produjo el 31 de diciembre y fue el propio Maxi quien compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales.

image

“31/12/2025. ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió el exjugador junto a una emotiva imagen del recién nacido en sus brazos. “31/12/2025. ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió el exjugador junto a una emotiva imagen del recién nacido en sus brazos.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, colegas y seguidores. Además de la foto con Lando, López compartió otras postales familiares: imágenes junto a sus hijos, momentos vividos dentro del reality de cocina, escenas junto a Wanda Nara, recuerdos del embarazo de Daniela y algunos adelantos de los nuevos desafíos profesionales que se vienen, entre ellos su participación en el canal de streaming Olga.

Minutos después del anuncio, el exfutbolista volvió a expresarse para contar que se tomará un breve descanso de la exposición pública. “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo”, escribió.

image

Así, Maxi López cerró el año con una noticia que marcó un antes y un después en su vida personal, celebrando la llegada de un nuevo integrante que, según sus propias palabras, llegó para “agrandar el equipo”.

