miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen

Brutal femicidio: Golpeó a su pareja, y la atropelló con un camión

El sujeto ya fue detenido por el crimen que quedó registrado en video. Imágenes muy fuertes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una dantesca escena tuvo lugar este martes en el partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre discutió con su pareja, la golpeó durante largos minutos en la vía pública y luego la arrolló con su camión, con el que hacía transporte de bananas. El dramático episodio quedó grabado por una cámara de seguridad, que permitió ver todo el accionar. El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.

Lee además
llego a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibio 8 anos de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena
El fiscal Jávega eleva a juicio a Roberto Bárzola por el femcidio de Nora Dalmasso
Justicia

Crimen de Nora Dalmasso: El fiscal asegura que tiene identificado al femicida

El hecho, que fue calificado por el fiscal Adrián Arribas como homicidio agravado por el vínculo, ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central y tuvo como testigos a varios transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

image

Uno de ellos, de 43 años, fue quien lo reportó a la policía. En la denuncia, indicó que había presenciado una agresión que terminó con la muerte de una joven en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo.

Tras el llamado, personal de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza arribó al lugar y constató que una mujer, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana, estaba tendida sin vida sobre el asfalto. A solo metros, había un hombre, también boliviano, que los vecinos habían retenido.

Al recabar testimonios, las autoridades reconstruyeron que la víctima había fallecido tras una fuerte golpiza del sospechoso, que sería su pareja. Luego de pegarle, la habría atropellado con un camión.

Los agentes relevaron la escena y así identificaron el vehículo utilizado en la maniobra fatal: un Volvo 420 con matrícula boliviana, con carga de bananas. En el mismo orden de tareas, analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar en busca de imágenes que reconstruyeran la secuencia del hecho.

El detenido

Al revisar las filmaciones, se encontraron con que un dispositivo ubicado a tan solo metros de donde ocurrió el hecho había grabado la secuencia completa. El video muestra la brutalidad de la discusión y el fatal desenlace.

Embed

La filmación dura tres minutos y comienza con Rivero discutiendo con el hombre, identificado como G.M.D., quien rápidamente baja del vehículo y comienza a golpearla en la banquina.

El sospechoso la agredió durante varios minutos: se ve cómo le pega con su puño, la patea y hasta le arroja objetos mientras ella intenta resistirse. En más de una oportunidad se ve cómo la víctima cae al suelo y se golpea contra el asfalto.

Luego él sube al camión y la embiste de manera directa. La mujer murió producto del impacto. El conductor, por su parte, intentó huir, pero fue interceptado por testigos y retenido hasta la llegada de la policía.

Fuentes del caso señalaron que al momento de su aprehensión, G.M.D. presentaba un fuerte aliento etílico. La Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, dispuso su detención bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo y ordenó el secuestro del camión.

La investigación sigue en manos de la Fiscalía, que analiza los registros fílmicos y toma declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El acusado permanece alojado en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

El hijo de Christian Petersen realizó un curioso posteo

Bandas cambiarias ajustadas por inflación: hasta dónde puede trepar el dólar en enero

Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

Autorizan que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Gripe H3N2 en Argentina: advierten que un remedio conocido puede ser útil, ¿cuándo tomarlo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el hijo de christian petersen realizo un curioso posteo
Redes sociales

El hijo de Christian Petersen realizó un curioso posteo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?
Era de esperarse

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Te Puede Interesar

El caso Nata conmovio a los argentinos en la previa a Navidad. Se presentaron 700 postulantes para adoptarlo.
Buscando familia

Convocatorias públicas a adopciones en San Juan: los últimos 5 casos provinciales y cómo terminaron

Por Miriam Walter
El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan
Historia

El arte une generaciones: madre e hija emprendedoras que cumplieron el sueño de trabajar juntas en San Juan

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado
Casuarinas

Denuncian un nuevo caso de maltrato animal en 25 de Mayo: hallaron un caballo mutilado

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación
Parte Médico

Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada, y en observación

Imagen ilustrativa. video
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos