Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmó la identidad del hombre que perdió la vida este viernes por la mañana en un grave siniestro vial ocurrido en el departamento Sarmiento , sobre Ruta 295, a un kilómetro al oeste de Punta del Médano.

La primera víctima del 2026 Quién era el hombre que murió en un siniestro vial en Sarmiento

La víctima fue identificada como Lorenzo Ricardo Zalazar , de 55 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Zanella RX 150 cc cuando protagonizó una colisión por alcance con otra moto. El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana del 3 de enero de 2026 , a la altura de la zona conocida como Finca Carosio .

WhatsApp Image 2026-01-03 at 2.48.01 PM (1)

Según informaron fuentes judiciales, al arribar los primeros efectivos de la Comisaría 8ª, se encontró una motocicleta en medio de la calzada y, a pocos metros, un hombre inconsciente con una profunda herida en la cabeza y una importante pérdida de sangre. En la banquina norte se hallaba otro motociclista, acompañado por su esposa, quien manifestó ser el segundo protagonista del siniestro.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 2.48.02 PM (2)

Personal médico acudió de inmediato al lugar y trasladó a ambos hombres al hospital departamental. Sin embargo, Zalazar ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 2.48.03 PM

Con el avance de la investigación y tras la intervención de la Brigada de Delitos Especiales y Criminalística, se logró reconstruir la mecánica del choque. De acuerdo a los testimonios recabados, Zalazar circulaba de este a oeste por Ruta 295, mientras que el otro motociclista, Renzo Valentín Cortez, había detenido la marcha sobre la banquina norte para que su esposa descendiera e ingresara a la finca donde trabaja.

Una vez que la mujer cruzó la ruta, Cortez retomó la circulación y, tras avanzar apenas unos metros, fue impactado en la parte trasera por la moto conducida por Zalazar. El violento choque provocó que la víctima arrastrara varios metros junto a su rodado y golpeara su cabeza contra el asfalto, quedando tendido inconsciente en medio de la ruta.

Cortez no sufrió lesiones de consideración y permanece internado en observación en el hospital departamental, con custodia policial y en calidad de arrestado, mientras avanza la investigación judicial.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 2.48.00 PM (1)

Otro dato que surgió durante el procedimiento fue que la motocicleta conducida por Cortez fue retirada del lugar por familiares y ocultada en su domicilio. Posteriormente, la esposa del conductor la entregó de manera voluntaria, quedando secuestrada para la realización del informe técnico correspondiente.

Finalmente, el cuerpo de Zalazar fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, por orden de los fiscales intervinientes, quienes continúan con las actuaciones para determinar responsabilidades en el trágico episodio.