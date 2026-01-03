Muere un hombre en un nuevo choque en Sarmiento

A primera hora de este sábado ocurrió una nueva tragedia vial en Sarmiento, precisamente, por Ruta 295. Personal de la Justicia y la Policía trabaja en el lugar del hecho y confirmó que una persona perdió la vida.

Sobre la mecánica del siniestro se confirmó en los últimos minutos que fue moto-moto. Fuentes judiciales dijeron a este diario que una moto habría impactado de atrás a otra.

En la escena del hecho, los investigadores se encontraron con solo una moto. La otra (la que recibió el impacto de atrás) la hicieron desaparecer. Fuentes de la Justicia confirmaron que la misma ya fue rastreada y que están a la espera de que sea entregada de manera voluntaria o, si no, se hará el respectivo allanamiento.

El choque de este sábado fue por Ruta 295 a la altura de la finca “Carocio”. Propiedad que está a unos 2 kilómetros al Este de Ruta 40; expresaron fuentes del caso.

Sarmiento fue sacudida por las primeras tragedias viales del año 2026. Cabe aclarar que el 1 de enero falleció otro motociclista y el mismo fue identificado como Juan Carlos Burgos Sánchez (46); este siniestro fue en la localidad de Colonia Fiscal.