Misterio

Cráneo hallado en un basural de Albardón: pertenecía a un hombre mayor y no es de reciente data

El resto óseo fue hallado el pasado 2 de enero (viernes) en un basural ubicado a pocos metros de Ruta 40, en la zona del Villicum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
crane
Lo único que han podido confirmar en las últimas horas es que este cráneo pertenece a un hombre mayor de edad y no sería de reciente data. Este resto óseo tenía una particularidad, un diente. A pesar de que sería de gran ayuda para los del Complejo extraer ADN, desde la Justicia manifestaron que es muy difícil confirmar quién sería, ya que en la provincia no hay un “banco” de ADN.

En la escena del hecho se encontraron otros huesos, pero las pesquisas no han podido determinar si son humanos o de origen animal. Además, estos muestran un gran deterioro ya que han estado más expuestos a los focos de incendio que hacen en el basural.

El fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales comenzaron a trabajar en esta investigación el pasado viernes 2 de enero, en horas de la noche. En principio, un hombre ya había visto el cráneo cuando revisaba la basura, pero no dijo nada. Ese mismo viernes se lo contó a un amigo y este último decidió dar a conocer la situación en comisaría.

Los efectivos fueron a buscar al primero de ellos, que sabía el lugar exacto de los huesos y fueron a este lugar. Confirmando el hallazgo del cráneo en inmediaciones a unos pocos metros de Ruta Nacional 40, al norte del Villicum.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 13.18.40 (1)

¿Qué es un banco de ADN?

En simples palabras, un banco de ADN es un archivo donde se almacena material genético (ADN) de forma segura y a largo plazo, ya sea de individuos para futuros análisis de identidad o salud, o de poblaciones para investigación biomédica y preservación genética, permitiendo comparaciones para identificar personas, predecir enfermedades o conservar la diversidad biológica, como en el caso de los bancos para víctimas de desapariciones forzadas o de recursos genéticos agrícolas.

En los últimos años se abrió el debate en la provincia sobre este "banco de ADN", ya que hay hechos policiales que quedaron inconclusos. El primero de ellos fue el crimen de Rosalba Albarracín de Rawson. En ese caso en particular si se pudo extraer ADN, se comparó con gente "sospechosa", pero los resultados no coincidieron.

El otro que quedó en la nada fue el del bebé asesinado en Caucete y que fue hallado a principios del año 2025 en un basural. Ese es otro ejemplo que no se pudo coincidir el ADN de la víctima con el de la mujer que lo abandonó.

