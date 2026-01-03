sábado 3 de enero 2026

Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón

El hallazgo fue en la noche de este viernes. El resto óseo quedó en manos del Complejo Científico Forense para determinar su procedencia. Un dato no menor es que en la escena también había restos de pelos, pero la médica legista no pudo confirmar si eran humanos o de origen animal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
craneo

Un macabro hallazgo movilizó a la Policía y a la Justicia en Albardón durante la noche de este viernes, cuando se confirmó la presencia de restos óseos, precisamente un cráneo, en un basural ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40, al norte del Villicum.

Según informaron fuentes judiciales. Este cráneo había sido advertido hace aproximadamente dos semanas por Luis Euliarte, un hombre que frecuenta la zona en busca de cartones y residuos reutilizables. En aquel momento, Euliarte observó el resto óseo entre la basura, pero no le dio mayor importancia y se retiró del lugar.

Con el paso de los días, Euliarte comentó lo sucedido a un amigo, José Adrián Páez, quien finalmente se presentó este viernes en la comisaría para poner en conocimiento a las autoridades. A partir de ese dato, personal policial logró ubicar a Euliarte y, junto a él, se dirigió hasta el basural señalado, donde se constató el hallazgo.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 10.41.23

En el lugar trabajó personal de UFI Delitos Especiales y de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor. Durante la inspección ocular se encontró un cráneo de aproximadamente 48 centímetros, con restos de cabello castaño, una pieza dentaria en la región anterior de la arcada superior, la región occipital parcialmente ausente y un marcado estado de deterioro.

Además, en las inmediaciones se hallaron restos de cabello y fragmentos óseos que presentaban signos evidentes de haber sido afectados por un incendio ocurrido muy cerca del sitio donde estaba el cráneo. No obstante, la médica legista interviniente no pudo determinar a simple vista si dichos restos correspondían a una persona humana o a un animal, debido al avanzado deterioro causado por el fuego.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 10.41.23 (2)

Finalmente, todos los restos fueron levantados y trasladados al Complejo Científico Forense y de Criminalística, donde serán sometidos a estudios para establecer su origen y antigüedad. En la causa intervienen el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales.

