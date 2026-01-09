viernes 9 de enero 2026

Heroína

El conmovedor pedido por la salud de una policía sanjuanina que enfrentó un incendio para ayudar

Mientras la mujer permanece internada bajo estado reservado, sus allegados iniciaron una campaña para oraciones por su salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cabo de la Policía Marcela Lucero permanece internada tras intervenir en un incendio y resultar herida.

Un lamentable hecho se registró en las últimas horas en San Juan, cuando una policía intervino para salvar a una familia en medio de un incendio y resultó gravemente herida. Mientras permanece internada en estado reservado, sus allegados iniciaron una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su salud.

Fue Ivana, la mujer oriunda de Capital que recibió la ayuda de la heroína sanjuanina, quien compartió en sus redes sociales los detalles del hecho y pidió que todos rezaran por su “salvadora”, la cabo Marcela Lucero.

“Pido cadena de oración por la pronta recuperación de quien ayer, con su vocación a flor de piel, me ayudó a combatir un incendio provocado intencionalmente por algún desquiciado frente a mi casa”, escribió la mujer.

Y continuó: “Las llamas eran grandes y, con la pequeña brisa de viento, cruzaban la calle. Al ver que no llegaban los bomberos, la cabo Marcela Lucero, con su amor al prójimo y su gran vocación de servicio, comenzó a ayudarnos a combatir el fuego con baldes y mangueras particulares. Pero lamentablemente se llevó la peor parte y sus vías respiratorias fueron afectadas”.

image

Según trascendió luego, la mujer se encontraba de descanso; sin embargo, no dudó en intervenir para salvar a la familia.

El desesperado rescate le provocó quemaduras en las vías respiratorias, por lo que fue trasladada al sector de Quemados del Hospital Marcial Quiroga, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente, fue derivada al Hospital Privado, donde permanece internada en estado reservado.

La situación generó rápidamente una ola de pedidos y ruegos de sanjuaninos que se unieron en oración por la salud de la mujer

