lunes 5 de enero 2026

Disputa mortal

Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza

La mujer fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez, quien fue asesinada cuando refugió a uno de los involucrados en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La declaración de testigos presenciales fue clave para la detención del efectivo de la policía.

Un policía fue detenido durante la tarde del domingo, al estar sindicado de ser el principal sospechoso de la muerte de Cynthia Romina Landi Rodríguez, quien recibió un disparo mortal durante una balacera ocurrida en la madrugada del domingo. Todo se generó en medio de una pelea entre trapitos y clientes de un bar en Mendoza.

El hecho sucedió en las inmediaciones del local Dorrego, ubicado en la calle 25 de Mayo al 400 en Guaymallén.

El caso, que conmocionó a la comunidad local, es seguido de cerca por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien encabeza la investigación orientada a establecer si el oficial detenido fue quien efectuó los disparos que terminaron con la vida de la mujer. Los avances se produjeron gracias a las declaraciones de testigos presenciales, lo que derivó en el pedido formal de aprehensión del agente, según informó el portal del diario Los Andes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Unidad Investigativa (UID), el episodio tuvo origen en una discusión por el pago del estacionamiento entre un grupo de personas que salía del local bailable y los denominados trapitos que operan en la zona. Aunque el altercado no pasó a mayores en ese momento, los cuidacoches involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

Lejos de finalizar, el conflicto se trasladó hasta la vivienda de Cynthia Romina Landi Rodríguez. De hecho, un vehículo blanco pasó frente al domicilio y efectuó cinco disparos antes de darse a la fuga en dirección al Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, quien se encontraba cerrando la persiana de su hogar.

La víctima fue trasladada al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. El informe médico confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha. Según informó el medio UNO, la mujer tenía antecedentes penales, incluyendo robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto.

Además de los testimonios recolectados en el lugar, el Gabinete Criminalístico trabajó en la escena realizando el levantamiento de rastros y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Las pericias se concentran en reconstruir la mecánica del ataque, identificar a los participantes y determinar la responsabilidad concreta del funcionario policial.

El Ministerio Público Fiscal mantiene en reserva varias de las medidas adoptadas, mientras que la autopsia del cuerpo de Landi Rodríguez se realizó en el Instituto Médico Legal. La Fiscalía también dispuso el análisis balístico de los proyectiles secuestrados y la revisión de imágenes obtenidas en cámaras de la vía pública y privadas.

Hasta las últimas horas de ayer, no se había informado la existencia de otros detenidos. La investigación sigue abierta con distintas líneas para determinar si hubo más personas involucradas en la balacera y definir la motivación que originó el ataque.

Ahora, la fiscal Claudia Ríos continúa recibiendo declaraciones y pericias, mientras que el policía aprehendido quedó a disposición de la justicia. Según el reporte, se aguarda la evaluación de los resultados forenses y balísticos para avanzar en la imputación formal.

FUENTE: Infobae

