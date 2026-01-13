martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda al bolsillo

ANSES depositará $630.000 en enero a estas familias: qué requisitos cumplen

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla esta cifra por distintas prestaciones que recaen sobre un mismo grupo familiar. Los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.

ANSES sigue pagando prestaciones a millones de argentinos.

Con la actualización de los montos, algunos grupos familiares alcanzan de ANSES cifras que superan los $630.000 mensuales. Esto ocurre en situaciones puntuales, como aquellas en las que se combina el cobro de la AUH por discapacidad con la asignación por otros hijos menores, además del refuerzo alimentario.

Lee además
auh anses enero 2026: como cobrar el extra y que dia te depositan
A saber

AUH ANSES enero 2026: cómo cobrar el extra y qué día te depositan
ANSES ya tiene el calendario aprobado para los pagos de enero.
Calendario de pagos

ANSES: ¿quiénes cobran primero en enero 2026?

De acuerdo con los valores oficiales, un hogar integrado por tres hijos puede acceder a un ingreso elevado si uno de ellos cuenta con discapacidad. En enero de 2026, la AUH por hijo menor sin discapacidad es de $125.518, aunque ANSES acredita mensualmente el 80% del monto, es decir, $100.414,40. El 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la Libreta anual.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio es considerablemente mayor. Este mes, la asignación alcanza los $408.705, con un pago directo de $326.964 y una retención del 20% que también se libera luego del cumplimiento de los controles correspondientes.

Cuál es el total de la AUH y Tarjeta Alimentar

Si se suman los montos directos que recibe una familia con tres hijos —uno con discapacidad y dos menores— el cálculo queda de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad (pago mensual): $326.964

AUH por dos hijos menores (pago mensual): $200.828,80

Total AUH acreditado en el mes: $527.792,80

A este importe se agrega la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos asciende a $108.062. De esta forma, el ingreso total mensual en enero de 2026 llega a $635.854,80, sin considerar los montos retenidos que se cobran de manera anual.

Cuáles son los montos de la AUH en enero 2026

Para tener en cuenta, ANSES estableció los siguientes importes base para este mes:

AUH por hijo menor: $125.518

Pago mensual: $100.414,40

Retención: $25.103,60

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Pago mensual: $326.964

Retención: $81.741

Estos valores sirven como referencia para calcular el ingreso mensual de cada familia, según la cantidad de hijos y la situación particular de cada caso.

FUENTE: A24

Temas
Seguí leyendo

ANSES activa el pago de un "extra" en enero: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes

Lo fueron a buscar por una denuncia de lesiones graves y le hallaron 51 plantas de marihuana

En el comienzo de semana, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

El calor, con ganas de quedarse: así estará el tiempo este domingo en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre era buscado por la Policía en el marco de una denuncia por lesiones graves y le encontraron medio centenar de plantas de marihuana, en Chimbas.
En Chimbas

Lo fueron a buscar por una denuncia de lesiones graves y le hallaron 51 plantas de marihuana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada