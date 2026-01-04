domingo 4 de enero 2026

Calendario de pagos

ANSES: ¿quiénes cobran primero en enero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listo el calendario de pagos para todas sus prestaciones y anticipó cuáles son los grupos que cobran primero sus ingresos del mes.

ANSES ya tiene el calendario aprobado para los pagos de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para todas las prestaciones del sistema. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro están organizadas según el tipo de beneficio y la terminación del DNI de cada titular, lo que permite escalonar los depósitos a lo largo del mes y garantizar el normal funcionamiento del cronograma.

El inicio del año llegará con una actualización en los haberes que perciben jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. En enero, todas las prestaciones que paga ANSES contarán con un aumento del 2,47%. Este porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos de manera automática en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses. En este caso, el incremento corresponde a la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran primero en enero 2026

Como es habitual, los primeros grupos en cobrar durante enero serán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, junto con los titulares de Pensiones No Contributivas y las principales asignaciones sociales.

  • Jubilaciones y pensiones con haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

  • Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

  • Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

  • Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

  • Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

  • Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero

  • Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

