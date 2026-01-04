ANSES activa el pago de un "extra" en enero: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

El comienzo de 2026 trae novedades para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un extra durante enero . Este se suma al haber mensual y comenzará a cobrarse en los próximos días.

El refuerzo económico que recibirán los titulares de esta asignación está destinado a la compra de alimentos y se acredita de forma automática. Llega, además, en un contexto de subas de precios y de mayor ajuste del presupuesto familiar tras las fiestas de fin de año 2025.

Este pago corresponde a la Tarjeta Alimentar y tiene un monto de $52.000. Se trata de una medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de asegurar el acceso a productos básicos para hogares con niños, niñas y adolescentes.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite. De todos modos, es importante tener en cuenta que tanto el pago como el importe varían según la cantidad de hijos a cargo.

Tarjeta Alimentar 2026: montos actualizados y quiénes reciben el refuerzo

El refuerzo económico que eleva el ingreso mensual de la AUH se entrega a través de la Tarjeta Alimentar, que se acredita cada mes junto con la asignación principal.

Para enero de 2026, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250 .

.

Familias con dos hijos: $81.936 .

.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Este complemento alcanza a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive .

.



Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).



Madres que perciben Pensiones No Contributivas por siete hijos o más.

El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de trámites adicionales, y su monto depende de la cantidad de hijos que tenga cada familia.

Cuánto cobra la AUH en enero de 2026

Con el aumento del 2,47% confirmado para el primer mes del año, la Asignación Universal por Hijo general alcanza un monto bruto de $125.528. Sin embargo, la ANSES continúa reteniendo el 20%, que se liquida de manera anual una vez que los beneficiarios presentan la Libreta AUH.

Así, el importe neto a percibir en enero será de $100.362 por hijo. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $408.824, superior a los $398.853 que se cobraban en diciembre.El organismo previsional recordó que la retención acumulada se puede recuperar presentando la documentación sanitaria y educativa obligatoria, un trámite que puede realizarse online, sin necesidad de acudir presencialmente.

Cómo saber si cobrás AUH y la Tarjeta Alimentar: guía paso a paso

Los beneficiarios de la AUH y de la Tarjeta Alimentar pueden verificar fácilmente si tienen pagos asignados a través de los canales oficiales de ANSES. Para ello, es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL o DNI junto con la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, se debe elegir la opción “Consultar” o navegar hasta Hijos > Mis Asignaciones, donde se muestran todas las prestaciones activas y los montos disponibles para cobrar.

Calendario de pagos de AUH para enero de 2026

La ANSES informó que los pagos de la AUH se realizarán entre el viernes 9 y el jueves 22 de enero, según la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero.

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero.

DNI terminado en 2: martes 13 de enero.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero.

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero.

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero.

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Los titulares de asignaciones pueden consultar la fecha de cobro y realizar distintos trámites de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, toda la información oficial, actualizada y detallada sobre calendarios, montos y beneficios está disponible en anses.gob.ar.